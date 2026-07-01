El semestre cerró con buen promedio por carrera, abre con tres clásicos, Native Extreme es la figura

El fin de semana entrega cuatro reuniones en tres diferentes hipódromos, manteniendo Las Piedras la jornada de sábado por lo cual el Real de San Carlos de Colonia compartirá la reunión de viernes con Maroñas que completó 19 competencias, de las cuales tres de ellas son estelares y en las tres hay “llamadores” para asistir al Jerárquico.

El clásico Agraciada G3 que va en sexto término tiene en Truco E Flor y Guitarrera a sus mejores nombres con el agregado de que es la despedida de la hija de Mestre Gosik de las pistas.

Helen Bentancor

Por su lado Si Señor, tras obtener la Classic, regresa a la milla y es motivo de acercarse a Ituzaingo para ver al pingo de Los Dos.

Ignacio Sánchez

Y no será menos el Las Piedras sobre 2200 metros en donde vuelve a la arena el ganador del pasado Ramírez, Native Extreme que tendrá a seis rivales. Atractiva jornada hípica.

Estadísticas generales al cierre del primer semestre

A nivel de todos los hipódromos Pablo Rodríguez, Germán González, el stud Phillipson, el haras Phillipson, Trinniberg y The Leopard y T. H. Approval son los dominadores de las estadísticas por rubro en Maroñas, Las Piedras y el SINT.

Obstacle debuta en Saratoga en un clásico de grupo

Tras ganar tres clásicos en Maroñas, el potrillo Obstacle partió rumbo a los Estados Unidos en donde está alojado en el establo del entrenador Paulo Lobo. Tras un periodo de adaptación el muy buen ejemplar descendiente de Hofbug corre el próximo sábado 4 de Julio en Saratoga en el Suburban Handicap de G2 donde enfrentará a 10 rivales donde se destaca el ganador de la Dubai World Cup G1 del 2025 Hit Show. Será conducido por Joel Rosario.

Buenos dividendos y promedio al alza

La extensión de la baja de la retención en Maroñas, inició en junio, y Las Piedras redunda en que en ambos hipódromos los totalizadores marcan un incremento en el sport de cada favorito en cada prueba.

Últimamente no se ven seguido a los “ganchos” por debajo de los dos pesos y en varios casos y por cierto en carreras de mas de 10 ejemplares el más jugado puede llegar a dar un dividendo por arriba de los 3 y 4 pesos por cada uno apostado.

A ello se le suma que los promedios por carrera en Maroñas se mantienen en un alto nivel, el pasado domingo con 15 carreras fue de 914 mil pesos por prueba entrando en el ranking -sin contar la jornada del Gran Premio Ramírez- entre los cuatro mejores del año.

TURF INTERNACIONAL

La madurez, una de las claves para la revancha de Neat Colt en la serie

Un año después de haber disputado sin suerte el Juvenile (G1), el de Tramo 20 sorprendió al ganar el cotejo más importante de la doble jornada guapeando ante el tozudo Hit Colchonero

La paciencia es una de las virtudes con la que deben contar quienes rodean un caballo de carrera. Porque los hay, aquellos que son más precoces, diferentes y superdotados, que responden a las expectativas de inmediato. Pero también existen ejemplares que necesitan su tiempo de maduración para terminar concretando en carrera aquello que su gente siempre supo que tenían.

Y ese parece ser el caso de Neat Colt, el que, con la madurez, ganada a través de sus presentaciones, el sábado logró conquistar nada menos que el Gran Premio Estrellas Classic (G1), el cotejo más importante de los seis en el más alto nivel que conformaron la gran fiesta organizada cada año por FEAR (Fundación Equina Argentina) y que, como desde hace 3 años sucede cada vez que se disputan en el Hipódromo de San Isidro, se divide en dos reuniones.

Fueron clave la puesta a punto de Gustavo Romero, quien junto con su equipo trabajó horas extra para calmar el nerviosismo de Neat Colt previo a las competencias, su principal enemigo; su capacidad para trasladarse sobre un césped que no estaba del todo firme -una circunstancia que puede haber perjudicado a otros- y la gran conducción de Juan Cruz Villagra, se aunaron para que el hijo de Treasure Beach criado por Orilla Del Monte desatara en la recta una atropellada tan potente como certera y sobre el epílogo de la competencia diera cuenta de un Hit Colchonero que en un gran tramo del derecho y tras doblegar al puntero Vundu, parecía destinado a ser el ganador. Y que de todas maneras redondeó una gran actuación como escolta del vencedor.

Need You Tonight aprobó en su estreno sobre el pasto norteño ocupando el tercer escalón del podio.

De esta forma y a un año de haber hecho su debut en la serie como potrillo -finalizó 6º a 13 cuerpos de Drive Joy en el Gran Premio Estrellas Juvenile (G1) sobre la arena de Palermo-, ya como adulto Neat Colt se tomó revancha y les dio la razón a su gente, que siempre supo que tenían un caballo para hacer historia y, afortunadamente, el zaino lo confirmó.

Revista Palermo

Indiana Candy sumó otro G1 y cerró la serie de William Pereyra

Tras ganar la Copa Diamante, la del stud Crazy Adrián sumó el Distaff y le permitió al jockey argentino ganar su quinta Estrella

Indiana Candy había ganado el GP Copa Diamante (G1-1600m) la tarde del 25 de mayo cuando la actividad toda se emocionó con su propietario, Adrián Arougueti, quien lloró desconsolado con cuanta persona se abrazó a su paso, además de esperar arrodillado en la pista de césped a la hija de Señor Candy. Esta vez se mostró más tranquilo, en comparación con aquella conquista, cuando su yegua cruzó al frente en el Gran Premio Estrellas Distaff (G1-1800m) y sumó su segundo éxito en serie en el máximo nivel, para ratificar las bondades de una hembra que corre y mucho.

Arougueti esperó a Indiana Candy en la redonda de montar, junto al recinto de los vencedores, y tras propinarle un par de reverencias, arrodillado en el piso, repitió el festejo del arco y la flecha que caracteriza a Edinson Cavani cada vez que convierte un gol, apuntando en dirección de su querida yegua, ante la alegría y la emoción que también traslado al propio William Pereyra.

Para el piloto argentino significó su quinta Estrella en la versión 2026. El viernes había ganado el GP Estrellas Juvenile Fillies (G1-1600m) con Única Forma, los clásicos Estrellas Dirt Junior (1300m) con Vivir En Paz y el Estrellas Dirt (1300m) con Victoria Bayern; y el sábado también había devuelto a la senda del triunfo a Le Cornette en el GP Estrellas Sprint (G1-1000m).

Toda una hazaña para un jinete formidable que no para de crecer y al que la humildad lo distingue.

Lo realizado por la vencedora fue superlativo. Asumió el comando en el primer salto y se vino de un viaje para unir extremos, tal como solía decir Juan Cruz Gil, en sus relatos.

Las escoltas alternaron dicha colocación y la que quedó detrás al momento de cruzar el disco fue Samba Do Brazil, con la favorita Charm y otra actuación deslucida, para ser tercera a más de cinco largos.

Notas: Gentileza de Revista Palermo