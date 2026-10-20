Cuatro clásicos de fin de semana con la generación 2023 corriendo en corto y en largo en ambas pistas

Con cuatro días de actividad y cinco reuniones, dos del SINT, una en Las Piedras y dos en Maroñas el fin de semana hípico se perfila como por demás atractivos para aquellos que asisten asiduamente al Jerárquico y para los que ven las carreras vía transmisión del hipódromo.

La marca de la baja de la retención al 8% que se aplicó el fin de semana pasado, de reiterarse puede redundar a los buenos promedios por carrera que las 14 carreras que se disputan en Maroñas entre sábado y domingo volviendo, por esta ocasión, a que Las Piedras organice la reunión de viernes con nueve competencias. El sistema integrado nacional del turf por su lado tiene doble jornada, el Irineo Leguisamo de Florida entrega nueve competencias y el Real de San Carlos abre la sabatina, en la previa de Maroñas con ocho competencias sumando al cierre un total de 50 carreras de fin de semana.

Se han conformado un total de 24 carreras a partir de 329 inscriptos en Maroñas y en la sabatina se disputa el clásico Amodeo para ejemplares de tres años sobre un kilómetro comenzando los nacidos en 2023 su carrera hacia el Maroñas del 2027.

Anotaron y van de adentro hacia afuera Ramirito, Animado Zun, Marset, Pampa Ave, Silver Avenue, Alto Guardian y Pe De Moleque.

El domingo tendremos tres pruebas clásicas, abre el Marcelo, Mauricio y Andrés Wildemauwe, también sobre el kilómetro para ellas de la generación actual, largan de empalizada hacia General Flores: Pluralista Cause, Brillante Ilusion, Candy Orb, Corazon Rebelde, Regal Code, Brava Trem, Oitava Rima, Night Kabaret, U Sunrise, La Foret y por flanco externo Berlina Fever.

El handicap especial Miguel y Juan Debernardis sobre 2200 verdes se corre a gatera llena, prometen largar frente al Folle: Timing (60), Employed (56), Flecha Vermelha (54), Lucky Strike (63), Temple de Acero (55), Fiji Monster (54), Timmy Haze (57), Steinkevjczuk (57), Vancouver (54), Olympic Pedro (57), Misterioso Ave (56), Cartaguines (54), Call of Duty (56) y Supimpa TH (57), quedó de suplente Tuber Some (50).

El Carlos Reyles, listado sobre 23 cuadras en grama para potrillos anotaron Ur Kiss, Olympic Quorum, Perdido No Espaco, Porteño Hat, Ultimo Pulo, Homp, Ureca, Right Now, Remy y Camadigato que completa los diez contendientes.

Hoy se firman montas y se conforman los cinco programas hípicos.

La estadística de jinetes al hoy marca "puesta señores"

Tras el cierre de fin de semana hay empate en el primer lugar, Vagner Leal (5) y Pablo Rodríguez (8) llevan 71 triunfos y ambos mantienen ventajas por sobre Jose Da Silva que tiene 66 (15). Waldemar Maciel, de gran año queda cuarto con 56 (10) seguido por Héctor Lazo (5) que regresó de licencia y lleva 46 triunfos.

Ignacio Sánchez

Serie Campeones II

Se realizó en la víspera la pre anotación de los seis clásicos de la Serie Campeones II donde hay varios de los mejores ejemplares de pista y distancia listos para tomar parte, lunes que viene se realiza se ratifica, se paga inscripción y se realiza el sorteo de gateras y quedan listos los 6 clásicos del 1° de noviembre a disputarse en Maroñas. https://www.elpais.com.uy/ovacion/turf/se-realizo-la-pre-inscripcion-de-la-serie-campeones-dos-a-disputarse-el-domingo-1-de-noviembre)

La Turf de la Breeders gana un ejemplar de renombre

Ombudsman participará en la Breeders’ Cup Turf después de que John Gosden aprobara para que su caballo viaje a Keenenland tras su brillante triunfo en Ascot. El defensor del Godolphin recuperó su mejor nivel en el Qatar Racing Champion Stakes (G1) al derrotar a Calandagan en clásico sobre 2000 metros.

Forever Young sigue a tope a nivel de apuestas

Forever Young continúa a tope de las apuestas de la Breeders Cup Classic, a la fecha el dividendo del nipón es 5 -2 seguido por los pupilos de Godolphin que luego de la carrera van al haras, Knightsbridge figura 4 - 1 y Sovereingty está 6 - 1.

El ganador de la Dubai World Cup paga 8 a 1. La prueba va el sábado 31.