Uruguay se medirá ante Estonia por la Copa Davis en el Círculo de Tenis: días y el motivo de esta resolución

Uruguay vuelve a salir a escena para jugar por la Copa Davis: será el 18 y 19 de setiembre ante Estonia por un lugar para ascender al Grupo I Mundial del certamen que organiza la Federación Internacional de Tenis (ITF). Lo llamativo es que esta serie se disputará en el Círculo de Tenis (CTM) y tiene un motivo muy especial que lo anunció la Asociación Uruguaya de Tenis (AUT).

La casa rectora del tenis nacional emitió un comunicado en el que indicó que “la elección del CTM como sede resulta natural”. “Fundado en 1915 y considerado la institución más emblemática del tenis local, el club ‘decano’ celebra su 111. ° aniversario transformando sus tradicionales canchas en el epicentro del tenis internacional”, añadió.

“El gran cruce se disputará en sus míticas superficies de polvo de ladrillo, destacando la legendaria Cancha N°2 —conocida como ‘La Catedral’—, un escenario histórico donde compitió el mítico Fred Perry y donde Uruguay obtuvo su primer triunfo en esta competición”, destacó la AUT en su comunicado.

De esta manera, el elenco uruguayo será anfitrión en el Prado de Montevideo con el sueño de poder meterse en el Grupo I de la Copa Davis.

El último cruce de Uruguay por Copa Davis

La última participación de Uruguay en el máximo certamen de la ITF se dio en febrero de este año cuando le tocó enfrentar a Jamaica para mantenerse en el Grupo II Mundial. En esa oportunidad la Celeste se quedó con la victoria por 3-1.

El primer partido fue la victoria de Franco Roncadelli sobre Rowland Philipps por 6-3 y 7-6 (4), el siguiente encuentro tuvo el triunfo de Blaise Bicknell contra Joaquín Aguilar Cardozo por 6-3, 3-6 y 7-6 (5).

En dobles la victoria se la quedó la dupla compuesta por Roncadelli y Ariel Behar por 6-4 y 6-4 sobre los locales Danial Azar y Nicholas Gore. La serie la cerró Roncadelli al doblegar a Bicknell por 6-3, 5-7 y 6-4.