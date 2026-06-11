Canadá vs. Bosnia y Herzegovina por el Grupo B del Mundial 2026: hora, estadio y dónde verlo

Canadá y Bosnia y Herzegovina se enfrentarán el viernes 12 de junio de 2026 por el Grupo B del Mundial 2026 en el BMO Field, ubicado en Toronto, Canadá.

El cruce marcará una instancia clave en el arranque de la zona: los dos seleccionados buscarán sumar desde su presentación para acomodarse en una serie que exigirá margen de error mínimo. El partido comenzará a las 16:00 horas.

Dónde ver el partido entre Canadá y Bosnia y Herzegovina

Para quienes busquen dónde ver el partido desde Uruguay, la transmisión estará disponible por DSports en televisión para abonados al cable y también vía DGO en streaming. Además, Paramount+ transmitirá los 104 partidos del torneo. También transmitirán este partido Canal 5, Antel TV y DAZN.

Historial y datos de Canadá vs Bosnia y Herzegovina

En el capítulo de historial, los datos disponibles marcan que Canadá y Bosnia y Herzegovina no registran enfrentamientos entre sí.

El local forma parte de la Concacaf, donde supo conquistar dos títulos regionales, en 1985 y 2000, además de contar en su recorrido con el antecedente lejano de la medalla de oro olímpica de 1904. Para Canadá, este Mundial tiene un valor especial por su condición de anfitrión junto a Estados Unidos y México.

Alphonso Davies, figura de la selección de Canadá. Foto: AFP

Bosnia y Herzegovina llega desde la UEFA con la historia de una federación joven, consolidada en la década de 1990. No ganó ni organizó una Copa del Mundo, y su punto más alto fue la clasificación a Brasil 2014, donde se despidió en la fase de grupos. Para llegar a esta Copa del Mundo dejó por el camino a un peso pesado como Italia, que suma su tercera cita mundialista consecutiva sin clasificar.

Con ese marco, el debut tendrá un atractivo particular: el anfitrión intentará hacer valer el escenario y Bosnia y Herzegovina buscará afirmarse en una cita en la que cada punto puede resultar decisivo para proyectar la clasificación.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.