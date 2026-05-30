El argentino Juan Manuel Cerúndulo sigue imbatible y rompió un record histórico en Roland Garros
Tras 5 horas y 58 minutos de partido, el nacido en Buenos Aires venció al español Martín Landaluce y avanzó en el partido más largo desde que se estableció el nuevo formato del torneo de Gran Slam.
Juan Manuel Cerúndulo, tenista que ocupa el puesto número 56 en el ranking mundial, selló en la tarde de este sábado su clasificación a los octavos de final de Roland Garros en un partido que rompió record por su duración. Tras 5 horas y 58 minutos de juego, el argentino finalmente se impuso al español Martín Landaluce por 6-4, 6-7, 7-6, 6-7 y 7-6.
La duración del partido es la más larga en la historia de Roland Garros desde el cambio de formato que se llevó a cabo en 2022 (implementación del supertiebreak en caso de 6-6 en el quinto set).
Ahora, en busca del pase a los cuartos de final, el argentino deberá enfrentarse por primera vez en su carrera a Matteo Berretini, tenista italiano número 105 en el ranking ATP que en octavos de final viene de ganarle a otro argentino: Francisco Comesaña.
A phenomenal match and a phenomenal point of the day by Comesana 🇦🇷#RolandGarros pic.twitter.com/suOYLZFxpp— Roland-Garros (@rolandgarros) May 30, 2026
Por otra parte, este domingo ya empiezan los enfrentamientos de cuarta ronda y uno de los duelos más destacados es el que enfrentará a partir de las 10:30 al alemán Alexander Zverev frente al neerlandés Jesper de Jong. Zverev es el tenista mejor posicionado mundialmente que aún permanece en la competencia y uno de los principales candidatos en la rama masculina luego de las eliminaciones de Novak Djokovic y Jannik Sinner.
En la rama femenina, se destacó la victoria de la bielorrusa Aryna Sabalenka, número uno del mundo que venció sin grandes complicaciones a la tenista australiana Daria Kasátkina. La victoria se concretó en los primeros dos sets del partido, en los que Sabalenka se impuso con un 6 a 0 y 7 a 5 respectivamente. El próximo partido de la candidata al título será este domingo a las 9:00 de la mañana cuando deba enfrentarse a Naomi Osaka, tenista japonesa que ocupa el puesto número 16 en el ranking mundial y viene de imponerse en tercera ronda a la estadounidense Iva Jovic.
¡VAMOS, JUANMA! 🙌🇦🇷— Roland-Garros (@rolandgarros) May 30, 2026
Heart, fight, survival 💪🎾 Juan Manuel Cerundolo edges Landaluce in five sets and moves on! 🔥 pic.twitter.com/0fQjC8joDN
A partir de los octavos de final de la rama femenina ya no habrán representantes sudamericanas. La argentina Solana Sierra -número 68 del mundo- y la colombiana Camila Osorio -puesto 86-, cayeron en tercera ronda y no lograron avanzar a la siguiente fase. Sierra fue ampliamente superada por la rumana Sorana Cirstea tras caer por 6-0 en los dos primeros sets y Osorio perdió frente a la rusa Anna Kalinskaya por 6-3, 0-6 y 6-2.
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