El argentino Juan Manuel Cerúndulo sigue imbatible y rompió un record histórico en Roland Garros

Juan Manuel Cerúndulo, tenista que ocupa el puesto número 56 en el ranking mundial, selló en la tarde de este sábado su clasificación a los octavos de final de Roland Garros en un partido que rompió record por su duración. Tras 5 horas y 58 minutos de juego, el argentino finalmente se impuso al español Martín Landaluce por 6-4, 6-7, 7-6, 6-7 y 7-6.

La duración del partido es la más larga en la historia de Roland Garros desde el cambio de formato que se llevó a cabo en 2022 (implementación del supertiebreak en caso de 6-6 en el quinto set).

Ahora, en busca del pase a los cuartos de final, el argentino deberá enfrentarse por primera vez en su carrera a Matteo Berretini, tenista italiano número 105 en el ranking ATP que en octavos de final viene de ganarle a otro argentino: Francisco Comesaña.

A phenomenal match and a phenomenal point of the day by Comesana 🇦🇷#RolandGarros pic.twitter.com/suOYLZFxpp — Roland-Garros (@rolandgarros) May 30, 2026

Por otra parte, este domingo ya empiezan los enfrentamientos de cuarta ronda y uno de los duelos más destacados es el que enfrentará a partir de las 10:30 al alemán Alexander Zverev frente al neerlandés Jesper de Jong. Zverev es el tenista mejor posicionado mundialmente que aún permanece en la competencia y uno de los principales candidatos en la rama masculina luego de las eliminaciones de Novak Djokovic y Jannik Sinner.

El canadiense Felix Auger-Aliassime en plena acción en Roland Garros. Foto: EFE.

En la rama femenina, se destacó la victoria de la bielorrusa Aryna Sabalenka, número uno del mundo que venció sin grandes complicaciones a la tenista australiana Daria Kasátkina. La victoria se concretó en los primeros dos sets del partido, en los que Sabalenka se impuso con un 6 a 0 y 7 a 5 respectivamente. El próximo partido de la candidata al título será este domingo a las 9:00 de la mañana cuando deba enfrentarse a Naomi Osaka, tenista japonesa que ocupa el puesto número 16 en el ranking mundial y viene de imponerse en tercera ronda a la estadounidense Iva Jovic.

¡VAMOS, JUANMA! 🙌🇦🇷



Heart, fight, survival 💪🎾 Juan Manuel Cerundolo edges Landaluce in five sets and moves on! 🔥 pic.twitter.com/0fQjC8joDN — Roland-Garros (@rolandgarros) May 30, 2026

A partir de los octavos de final de la rama femenina ya no habrán representantes sudamericanas. La argentina Solana Sierra -número 68 del mundo- y la colombiana Camila Osorio -puesto 86-, cayeron en tercera ronda y no lograron avanzar a la siguiente fase. Sierra fue ampliamente superada por la rumana Sorana Cirstea tras caer por 6-0 en los dos primeros sets y Osorio perdió frente a la rusa Anna Kalinskaya por 6-3, 0-6 y 6-2.