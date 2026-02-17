Diego Forlán vuelve a jugar al tenis en un torneo internacional en Uruguay: conocé la fecha y dónde se hará

Diego Forlán volverá a agarrar la raqueta para jugar un torneo internacional en Uruguay y será el Torneo Seniors ITF 700, Copa Escribano Alberto Herrera, en las canchas del Carrasco Lawn Tennis Club desde el 23 al 28 de febrero.

Es la primera vez que se juega este torneo en Uruguay con tantos puntos a repartir para el ranking internacional y se une a otros torneos ITF que ya se juegan en nuestro país. Se disputará para damas y caballeros desde 30 años hasta más de 85 años en singles y dobles.

Uruguay tiene varios representantes que habitualmente juegan el circuito internacional y están muy bien rankeados a nivel mundial en sus categorías. Tal es el caso de Darío Acosta en +35 que está tercero, Leandro Perera en +40 que se ubica en el séptimo puesto, Claudio Diena en +60 41°, Fabián Barriora en +75 está en el lugar 32°, Hugo Delgado en +80 está 23° y Niela Novales en +55 está 67°.

Diego Forlán se prepara para el Torneo Seniors ITF 700 en Carrasco.

Además, vienen jugadores de todo el mundo a lograr puntos que los ubiquen en el ranking de la ITF. Un torneo imperdible con más de 300 jugadores.

Una vez retirado como futbolista profesional, Cachavacha comenzó a jugar torneos de la ITF a partir de 2023. El primero fue el MT400 de +35 años en single y dobles en Uruguay. A su vez, logró coronarse campeón del MT1000 en Lima, Perú, en la categoría de dobles junto al uruguayo Alberto Brause.

Diego Forlán llegó a debutar en el tenis profesional

Diego Forlán y su debut como tenista profesional en el Uruguay Open. Foto: AFP.

Durante su infancia, Forlán debió elegir entre sus dos pasiones: el tenis o el fútbol. Pues finalmente se decidió por el primero para luego llevar a cabo una gran carrera donde jugó en equipos muy importantes en el fútbol europeo, como Manchester United e Inter de Milán, y dejó un legado en la selección de Uruguay con el histórico cuarto puesto en el Mundial de Sudáfrica, donde fue elegido el mejor jugador del certamen.

Ya retirado como futbolista, Forlán se dio un gran gusto el 13 de noviembre de 2024: debutó como tenista profesional. Jugó como invitado el Uruguay Open de ese año e hizo dupla con el argentino Federico Coria.

Por los octavos de final del certamen, a disputarse en polvo de ladrillo, la dupla rioplatense se enfrentó a los bolivianos Boris Arias y Federico Zeballos.

La dupla rioplatense hizo frente, pero los bolivanos (cuartos favoritos) marcaron diferencia para quedarse con el triunfo por 6-1 y 6-2 en 47 minutos donde de todas maneras el uruguayo tuvo momentos destacados.

En más de una ocasión levantó al público que lo aplaudió y alentó durante todo el partido y se sacó las ganas de observar al mejor jugador de la Copa del Mundo de Sudáfrica en 2010, pero en otro rol y en otro deporte que lo apasiona.