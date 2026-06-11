Verón llenó de elogios a Muslera y dijo que ve difícil que siga en Estudiantes: "Él tiene una decisión tomada"

Fernando Muslera, que anunció su retiro luego de la Copa del Mundo 2022 en Qatar, volvió a vestir la camiseta de la selección uruguaya en 2026 y todo indica que será el titular en el debut celeste, durante su quinto Mundial, convirtiéndose en el futbolista de mayor edad que haya defendido la Celeste en este torneo: 39 años y 364 días.

Su regreso fue impulsado por el nivel que recobró en Estudiantes de La Plata tras 14 años en Turquía, con el que ya se coronó campeón de la liga argentina y obtuvo el Trofeo de Campeones de Argentina. Sobre su buen rendimiento habló el presidente del Pincha, Juan Sebastián Verón.

Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes de La Plata. Foto: AFP.

“Lo de Nando no es algo que particularmente me asombre, principalmente por la enorme categoría del jugador. Ratificó todo lo bueno que hizo en su carrera. Obvio que tenerlo cerca, lo que significa en el vestuario, la palabra con los chicos y su compromiso con el club, son increíbles. No solo como jugador, sino que también como profesional nos está dando una mano increíble y eso tiene más valor que pueda pasar dentro de una cancha”, expresó la Brujita en entrevista en el programa Deportivo 1270 de Radio Provincia (Argentina).

Y continuó con los elogios para el golero que finaliza su vínculo en diciembre: “Es la confirmación de todo lo bueno que nos contaron sobre él y su persona, hoy lo vemos de cerca".

Fernando Muslera, campeón del fútbol argentino con Estudiantes de La Plata. Foto: EFE.

Por último, se refirió a su estadía en Estudiantes: “Ojalá, veo difícil su continuidad después de diciembre y tampoco lo estamos presionando. Él ya tiene una decisión tomada, masticada y se lo ve muy seguro. Siempre es lindo poder disfrutar de estos jugadores, hoy lo vemos en el Mundial por su experiencia y la ascendencia que tiene en el vestuario”.

La segunda juventud de Muslera

Estudiantes de La Plata tenía problemas en el arco y Muslera los solucionó. Llegó al Pincha hace un año y ya ganó dos títulos de la mano de Eduardo Domínguez; el entrenador que más lo dirigió allí. “Tiene una jerarquía que muestra no solo en los partidos. Habla con los grandes, con los chicos, aconseja y exige. Es más importante de lo que parece”, dijo el DT.

Debutó con la selección en octubre de 2009 en aquella recordada victoria de Uruguay 2-1 frente a Ecuador en Quito que fue clave para clasificar al Mundial 2010. Muslera fue decisivo en cuartos de final ante Ghana y se lució en la consagración de la Copa América de 2011 en Argentina. Perdió el puesto cuando Diego Alonso se hizo cargo de la Celeste.

Cuando inició el proceso de Marcelo Bielsa, el Loco se comunicó con Muslera. “Me llamó para ver qué era lo que yo pensaba y me entendió enseguida. No es que hayamos tenido una charla muy larga. Entendió mi postura. Para mí la selección fue el sueño hecho realidad y lo disfruté muchísimo”, confesó el arquero, que anunció su retiro en 2024 e incluso fue despedido con un video por las cuentas oficiales de la selección uruguaya.

Bielsa pudo haber buscado un líder en Muslera, pero la realidad es que en los últimos dos partidos (amistosos frente a Inglaterra y Argelia) el entrenador alternó entre los dos y deberá elegir a uno para el debut mundialista frente a Arabia Saudita el próximo 15 de junio a las 19:00 en Miami. "La titularidad no la puedo confirmar", dijo el rosarino en su última conferencia de prensa.

El arquero también podría convertirse en el uruguayo con más partidos en los mundiales. Hoy esa marca pertenece a Edinson Cavani, con 17, en tanto el arquero, Diego Godín y Luis Suárez suman 16. Debería entonces actuar en al menos dos encuentros.