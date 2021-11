Esta tarde no habrá reunión entre el Ejecutivo de la AUF y Tabárez: ¿qué pasó?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La selección de Uruguay regresó esta madrugada desde La Paz luego de la derrota frente a la selección de Bolivia en el Estadio Hernando Siles y mientras la gran mayoría de los futbolistas ya emprendieron la vuelta a sus respectivos clubes, se esperaba para esta tarde una reunión entre el Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol y el cuerpo técnico de la Celeste encabezado por el maestro Oscar Washington Tabárez.

El equipo uruguayo no atraviesa el mejor momento en las Eliminatorias rumbo al Mundial de Catar 2022 y está en el séptimo lugar, pero aún restan cuatro fechas para el cierre y las chances de clasificación se mantienen intactas.

Lo cierto es que para esta tarde estaba prevista una reunión entre el Ejecutivo y el cuerpo técnico que ya había sido pactada desde antes de viajar a Bolivia con el objetivo de analizar lo hecho por la selección en una nueva doble fecha del camino a la Copa del Mundo.

Pero según dijeron miembros del Ejecutivo a Ovación, el encuentro no se hará. ¿Qué pasó? La decisión se tomó en conjunto ya que no se quiere tomar medidas en caliente y se dejarán pasar unos días para ver si efectivamente esa reunión se lleva a cabo o no ya que la intención de la AUF es que Tabárez continúe hasta el final de las Eliminatorias.

“Se harán las evaluaciones que se hacen siempre y después de eso quizás nos ponemos a pensar que es lo que pueda llegar a pasar en el futuro, pero hoy no vamos a tomar decisiones en caliente”, le dijo Gastón Tealdi a Ovación.

El integrante del Ejecutivo de la AUF también descartó la reunión prevista para hoy con el cuerpo técnico: “No nos vamos a juntar y menos lo haremos para tratar el tema de la continuidad de Tabárez. Es algo que no vamos a hacer ahora”.