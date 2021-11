¿Qué pasa con el futuro de Óscar Washington Tabárez en la selección uruguaya?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La dura derrota ante Bolivia en La Paz, que se suma a la sufrida ante Argentina y los malos resultados en la anterior triple fecha, que totalizan un punto obtenido de 15 posibles, deja a Uruguay en una zona muy comprometida de la tabla de posiciones de las Eliminatorias y con ello también llegan los cuestionamientos al entrenador Óscar Washington Tabárez.

La reunión del cuerpo técnico con el Ejecutivo de la AUF tras la anterior triple fecha de Eliminatorias dejó dudas, el técnico estuvo en la cuerda floja, y los cuestionamientos se multiplicaron tras las derrotas en la fecha 13 y 14, 1-0 contra Argentina y la de este martes 3-0 frente a Bolivia.



Las caras largas de los jugadores de Uruguay, la preocupación, los dirigentes fuera del vestuario y las pocas palabras tras la derrota fueron consecuencia del resultado de la Celeste en el estadio Hernando Siles de La Paz.



De todas maneras, según pudo saber Ovación, el Ejecutivo de la AUF no va a analizar una posible destitución del entrenador de la selección uruguaya, al menos por ahora, así como también Ignacio Alonso dejó claro que no va a realizar declaraciones públicas, por lo pronto, hasta el jueves.



Ovación también pudo saber que el cuerpo técnico de la selección uruguaya no le transmitió al plantel ni a ellos una posible renuncia, así como tampoco consideran probable esa posibilidad desde el Ejecutivo de la AUF.



Si bien todos los cercanos a la selección son conscientes de que la posición en la tabla es comprometida, afirman que quedan dos partidos de local y dos fuera de casa, pero en condiciones normales, donde se puede revertir esta situación y en la que se pueda llegar a una clasificación al Mundial de Catar. Hoy, esa posibilidad aparece como muy lejana, ya que Uruguay tendría que ganar como mínimo tres de los últimos cuatro partidos para aspirar, al menos, al repechaje.