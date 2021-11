¿Podrán afectar las declaraciones de Tabárez para su futuro al frente de la selección?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El momento de la selección de Uruguay no es el mejor en las Eliminatorias y la clasificación al Mundial de Catar hoy está lejana, pero no es algo imposible para la Celeste que deberá jugar cuatro partidos importantísimo para buscar su pasaje a la Copa del Mundo.

Lo cierto es que tras la derrota en La Paz frente a Bolivia por 3 a 0, la situación es compleja y para esta tarde el Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y el cuerpo técnico encabezado por el maestro Oscar Washington Tabárez tenían prevista una reunión que finalmente no se llevará a cabo.

Ese encuentro estaba planificado y no se pactó tras la derrota ya que se planificó a modo de evaluación tras una nueva doble fecha de Eliminatorias tras lo ocurrido en la anterior triple jornada, pero finalmente no se hará según le contaron miembros del Ejecutivo a Ovación.

De todas maneras y en medio de los cuestionamientos de la opinión pública, la continuidad del cuerpo técnico no parece estar en peligro más allá de lo manifestado por Tabárez en Bolivia.

Pero las declaraciones del maestro en la conferencia de prensa tras el encuentro en La Paz podrían llegar a jugarle una mala pasada al entrenador.

Óscar Tabárez en el duelo Uruguay-Bolivia. Foto: Nicolás Pereyra (enviado).

Ante la consulta de si consideraba poner el cargo a disposición, Tabárez dijo: "No porque yo soy un profesional de esto. Hice un contrato y en ese contrato está redactado todo lo que tengo que hacer. Ese tipo de decisiones se toman a otro nivel y si se toman, se respetarán como se hace siempre porque hay maneras de hacer las cosas. No sé quién me puede exigir eso a mí, sobre todo después del tiempo de trabajo que se tuvo acá. No considero irme tirando la toalla".

Esas frases no cayeron bien en la opinión pública y a eso hizo referencia el técnico cuando habló de “no sé quién me puede exigir eso a mí” ya que aclaró que si esa decisión la toma la AUF, la respetará.

Cabe recordar que tras la derrota con Argentina en Buenos Aires también hubo declaraciones polémicas del maestro como la de "hay que cerrar los esfínteres, todos, principalmente la boca", frase que luego fue explicada por el propio Ignacio Alonso.

De todas maneras, estas situaciones y por supuesto, lo deportivo, quedará a consideración del Ejecutivo, que decidió no llevar a cabo la reunión que tenía programada con el cuerpo técnico celeste ya que entienden que deben tomarse unos días para que se enfríen las cosas y no tomar decisiones en caliente.

Y según la postura del Ejecutivo, tal como informó Ovación desde Bolivia tras el encuentro en La Paz, todo hace indicar que el final de las Eliminatorias será con el maestro Tabárez al frente de la selección.