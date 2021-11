Uruguay se aleja de Catar: las razones después de un partido con fallas que pasaron factura

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Minuto 79. Giovanni González y José María Giménez tendidos en el piso, sin consuelo. Es que instantes antes el Conejo Juan Carlos Arce había puesto el 3-0 de Bolivia jugando con diez futbolistas tras un preciso centro de Fernando Saucedo desde la derecha. Ya hacía varios minutos atrás que varios jugadores de la selección estaban padeciendo los poco más de 3.600 metros de altura de La Paz.

Rodrigo Bentancur, uno de los pocos celestes que tuvieron un rendimiento por lo menos aceptable, jugó los últimos 20 minutos ahogado, sin aire, a tal punto que estuvo más de dos minutos en cuclillas, esperando que su organismo se oxigene. No salió porque ya no había más cambios después del ingreso de Jonathan Rodríguez. La línea final ya no tenía de dónde sacar aire para aguantar los contragolpes de Bolivia. El partido era un martirio para Uruguay.

Rodrigo Bentancur. Foto: Nicolás Pereyra (enviado).

Un martirio. Como lo está siendo este tramo de las Eliminatorias, donde Uruguay ganó apenas un punto de los últimos 15 que disputó con cuatro derrotas consecutivas, una racha adversa que la Celeste no había tenido nunca antes, desde 1957 a la fecha, en este tipo de campeonatos clasificatorios.

Uruguay está a punto del nocaut. Por cómo se han dado las cosas, por los resultados de las otras selecciones, por ese séptimo lugar en las posiciones, pero principalmente por cómo está jugando y por los errores que está teniendo. Uruguay no está teniendo reacción, pero ojo, no está eliminado. Eso sí, deberá tener una recta final de Eliminatorias para encuadrar con por lo menos tres triunfos en los últimos cuatro partidos (ni siquiera así se asegura una clasificación o el boleto al repechaje), en los partidos contra Paraguay (Asunción), Venezuela (Montevideo), Perú (Montevideo) y Chile, en la capital trasandina.

Los errores a Uruguay le están saliendo carísimos. Nahitan Nández falló una inmejorable chance contra Argentina, a los dos minutos Joaquín Piquerez perdió una pelota en la salida y llegó el gol albiceleste por intermedio de Ángel Di María.

Ayer, en el Hernando Siles, Fernando Muslera cometió un error importante tras un tiro sin mayores pretensiones de Arce que le picó antes y se le metió en el arco, y se le cayó la estantería a la selección. Sí, porque en los 28 minutos anteriores Uruguay estaba controlando el partido, Bolivia no le había llegado con peligro y la Celeste había tenido una situación clara para abrir el marcador a los 27’, por intermedio, otra vez, de Nández, en una pelota que se fue apenas afuera.

Fernando Muslera y el lamento tras el gol de Bolivia ante Uruguay. Foto: Nicolás Pereyra (enviado).

Incluso Uruguay estaba complicando por la derecha, con la sociedad entre Martín Cáceres y Nández, generando centros y jugadas desde ese sector de la cancha.

Después del gol, apareció la clásica versión boliviana de la altura, con triangulaciones, pelotas al área, pases entre líneas, remates a distancia, y le empezó a salir todo a los dirigidos por César Farías, quien apuraba a los alcanza pelotas (había 12 alrededor de la cancha), cada vez que el balón se iba afuera.

Bolivia tiene una gran virtud en la altura y es que aprovecha muy bien los centros al área, porque se ejecutan muy bien las pelotas quietas, con un balón que es impresionante la velocidad que toma en la altura.

Minuto 44. A Diego Godín lo apretaron, se la pasó a Muslera, el guardameta a Vecino, quien quiso pasar de primera, pero falló y el balón terminó en un tiro de esquina. Resultado: gol de Bolivia, Martins de cabeza. Uruguay no se pudo reponer nunca de esa incidencia, ni siquiera cuando Martins falló el penal (lo tiró afuera).

La Celeste está contra las cuerdas una vez más. Se multiplican fecha a fecha los errores individuales, colectivos y de Óscar Tabárez. Pero el DT dijo que no va a tirar la toalla y que siguen confiando en sus jugadores. Lo cierto es que hoy Catar queda más lejos que nunca.