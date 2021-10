Óscar Tabárez: "Hay que cerrar los esfínteres, todos, principalmente la boca"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La derrota que sufrió Uruguay ante Argentina fue dura. Así lo admitió Tabárez en conferencia de prensa tras el encuentro, pero remarcó: "Tenemos que empezar a buscar formas de que esa lucha por los puntos pueda tener mejor resultado para nosotros. Los futbolistas van a seguir intentado y hay que darles las posibilidades de que obtengan buenas cosas".

"Este grupo sabe que en los momentos difíciles es cuando más buena cara se debe poner. A todos nos duele, se compite para tratar de ganar, cuando uno es superado, tiene que tener la humildad de reconocerlo y también la rebeldía en los próximos partidos", aseguró.

"No tenemos tantos jugadores parejos como tiene Argentina en cantidad. De Arrascaeta y Bentancur son jugadores base en eso, no estuvieron como otros que no pudieron estar y en este grupo de trabajo, jugadores incluidos, tenemos muy claro, como dijo alguna vez algún entrenador, hay que cerrar los esfínteres, todos, y el principal es la boca. Lo único que nos puede reivindicar o seguir luchando son los resultados y a eso nos vamos a dedicar a partir de mañana", agregó el entrenador.



"Se trató de llevar a cabo el plan que habíamos hecho, aunque no tuvo resultados. El equipo supo sufrir en la cancha y tener rebeldía. Perder es perder, obviamente que la sensación es diferente si se pierde por uno o tres goles, pero no es nada que pueda redundar en un beneficio y esto ha sido un cachetazo y conozco a estos muchachos y entre nosotros vamos a tratar de salir de la sensación que dejó este partido porque seguimos en zona de clasificación", expresó Tabárez.



Respecto al rival que tuvo la Celeste analizó: "Argentina en este momento ha culminado una evolución de años que le ha llevado a estabilizar su juego. Su plantel ha conquistado un título continental y a mi manera de ver el punto más resaltable del equipo es cuando encuentra espacios en el área rival".



Aunque también repasó: "Al principio tuvimos algunas ocasiones, pero en el correr de los minutos fueron llevando el juego precisamente ahí y se dan goles como el primero, pero después fue justificado el resultado".



"El fútbol es un deporte muy especial. Se pueden jugar 120 minutos y salir 0-0. Los que marcan las oscilaciones de la confianza y desazón son los goles, los únicos éxitos cuantificables en el fútbol. Una jugada lindísima si no se transforma en resultados la relación de fuerzas no cambia en ese aspecto y fue lo que sucedió. Argentina ganó en confianza cuando tuvo espacios. Todas esas cosas encadenan y hacen que el resultado no se discute que haya sido abultado", sentenció.