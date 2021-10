Oscar Tabárez: “Este es uno de los partidos más difíciles, pero es posible”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La selección de Uruguay se apronta para viajar esta tarde a Buenos Aires, donde mañana desde la hora 20:30 enfrentará a la selección de Argentina en el Estadio Monumental de Núñez, en una nueva jornada de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Catar 2022.

En la previa a este encuentro, Oscar Washington Tabárez habló este sábado en conferencia de prensa y contó cómo espera los próximos dos partidos de la Celeste que visitará a Argentina y también a Brasil.

"Los grandes equipos son los que tienen capacidad individual con los mejores del mundo y nosotros vamos a ir convencidos de un plan para tener expectativa de ganar estos partidos que se nos vienen”, dijo el maestro en el Complejo Celeste.

El técnico uruguayo remarcó que para estas instancias "primero está la planificación del partido y luego lo pensado en referencia a los minutos en cancha de los jugadores. Por eso, conseguir puntos en estos partidos sería clave para la búsqueda de la clasificación a la Copa del Mundo”, remarcó Tabárez agregando que “esta tarde le diré la idea de juego al plantel”.

Óscar Tabárez junto con Nicolás De la Cruz en el encuentro ante Colombia. Foto: Leonardo Mainé.

Respecto al juego que puede ofrecer Uruguay, el director técnico explicó que “hay que controlar y ofender de una manera diferente. También hay que tomar decisiones rápidas e ir con todo, convencidos de que todos los partidos en las Eliminatorias son difíciles y este (frente a Argentina) es uno de los más difíciles, pero es posible".

“Cuando vienen las dificultades hay que enfrentarlas, pero después que pasan, hay que mirar hacia adelante con las posibilidades del plantel y en este momento ya tenemos definido lo que vamos a hacer. Lo vamos a hablar con los futbolistas para transmitírselo, para que estén enterados y vayamos con la confianza que hay que ir, pero para que hagan los aporte que tienen que hacer porque tienen experiencia en esto y no le vamos a plantear cosas que no hicieron antes”, dijo el maestro Tabárez.

El técnico celeste dejó en claro también que “yo nunca hablo antes de los partidos, pero lo que dije en anteriores respuestas es que son difíciles o dificilísimos, pero posibles. No es la primera vez que en el fútbol suceden cosas inesperadas. El imaginar los partidos antes está basado en los antecedentes inmediatos y no hay duda que los de Argentina y Brasil so buenos, pero el fútbol tiene cosas inimaginables”.

Por último, Oscar Tabárez habló de lo que afrontará la selección en el cierre de la clasificación rumbo a Catar 2022 y dijo que “en la Eliminatoria, y esto es un dato que es constatable, hay equipos que logran —uno o dos— la clasificación anticipadamente, pero en las dos últimas fechas se define quiénes son los cuatro que van directo y quién va al Repechaje porque está todo muy relacionado con los resultados nuestros y los de los demás países en la zona cercana de la tabla y la diferencia de goles. Y quedan ocho partidos”.