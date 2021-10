La insólita apreciación del árbitro VAR para no expulsar a Cuadrado por el golpe a Viña

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La incidencia más polémica del empate a 0 entre Uruguay y Colombia ocurrió al minuto 62, cuando Juan Cuadrado le da con el codo y el antebrazo a Matías Viña en el rostro. Jesús Valenzuela, venezolano y árbitro central, cobró la falta y sancionó al colombiano con tarjeta amarilla, cuando a ojos vista fue claro que se trató de una agresión y por tanto era roja.

Lo insólito del caso es que la jugada fue revisada por el VAR, cuyo responsable fue el peruano Víctor Carrillo, y no cambió la decisión de Valenzuela sino que la avaló. ¿En qué se basó?



Conmebol publicó este viernes las imágenes y los audios de la revisión en el VAR de la jugada y se concluye que no cabía la expulsión porque "no es de lleno el golpe", según se escucha decir a quienes manejaban el VAR, como si esto importara. El reglamento expresa que si hay intención de agredir ya existe mérito para expulsar.

En otro momento de la revisión se escucha: "La intensidad no es alta, no hay un movimiento". Sin embargo, la imagen no deja dudas de que Cuadrado se frena en la carrera, mide la llegada de Viña, levanta su codo izquierdo y lo tira hacia atrás dándole en el rostro".

En fin, como dijo en algún momento Tabárez, quizás haya que poner un VAR para el VAR.