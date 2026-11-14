Uruguay vs. Zimbabue por la Rugby Nations Cup: hora, formaciones y dónde ver en vivo el partido de Los Teros

Una semanas después de la ajustada derrota ante España en Madrid, Los Teros vuelven a salir a escena en la Nations Cup y hoy desde las 12:00 de Uruguay enfrentan a Zimbabue en Londres.

En el Ealing Trailfinders Sports Ground y con televisación de Disney+ para Sudamérica y Rugby Pass para el resto del mundo, el equipo de Guzmán Barreiro buscará su primera victoria en esta ventana internacional de noviembre pero también puntos importantes para el ranking mundial de World Rugby que tiene a los celestes en el puesto 20, mientras que su rival de turno está en el escalón 25.

El XV uruguayo saldrá a la cancha hoy con Mateo Sanguinetti, Germán Kessler y Faustino Etchegorry en la primera línea, Felipe Aliaga y el capitán Manuel Leindekar en la segunda; Manuel Ardao, Lucas Bianchi y Manuel Diana en la tercera; Ignacio Rodríguez Bosch e Ícaro Amarillo como pareja de medios; Ignacio Álvarez Akiki, Juan Manuel Alonso, Justo Ferrario, Juan González y Manuel Parodi.

En el banco de los suplentes de Los Teros estarán Germán Kigel, Mateo Perillo, Reinaldo Piussi, Ignacio Dotti, Manuel Rosmarino, Pedro Hoblog, Alfonso Perillo y Alfonso Vidal.

Cabe recordar que luego de este encuentro en Londres, la delegación viajará a Lisboa porque el sábado 21 se cerrará la ventana de noviembre para Uruguay con el juego frente a Portugal.

Old Christians venció a Old Boys en el clásico del Torneo Apertura de rugby. Foto: @RugbyClubesURU.

Se define el Torneo Clausura en el Campeonato Uruguayo de Primera División

El Torneo Clausura del Top 12 de Primera División tendrá esta noche su definición con la final que protagonizarán Old Boys y Old Christians reeditando el clásico de los colegios y también el encuentro por el título del Torneo Apertura.

Desde la hora 19:30 (Disney+) y en el Estadio Charrúa, azulgranas y azules estarán frente a frente en un partido clave porque se puede definir el campeón del uruguayo.

Es que si Old Christians, campeón del Apertura, se queda con el Clausura, será el mejor de la temporada, pero si hay triunfo de Old Boys, se jugará la gran final el sábado 21 de noviembre.