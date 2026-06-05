Se juega la novena fecha del Top 12 del Campeonato Uruguayo de rugby: partidos, canchas y horarios

El Top 12 del Campeonato Uruguayo de rugby tendrá este fin de semana la disputa de la novena fecha de un Torneo Apertura que tiene a Old Boys como único líder y con puntaje perfecto hasta el momento aunque seguido muy de cerca por su clásico rival Old Christians, que es escolta a un solo punto de distancia.

Los seis partidos de la etapa se jugarán desde la hora 15:45 y el azulgrana, puntero del certamen, viajará a Punta del Este para enfrentar a Lobos con el arbitraje de Gonzalo Ventoso en el Cantegril Country Club.

Por otra parte, el escolta Old Christians recibirá en su campo deportivo San Patricio a Champagnat con Roberto Barreiro como encargado del arbitraje.

Carrasco Polo, que ocupa el tercer lugar en la tabla de posiciones, recibirá en su cancha del Camino Servando Gómez al Círculo de Tenis de Montevideo con Armen Abi-Saab como referee.

En otro de los encuentros de este sábado, el Montevideo Cricket Club tendrá la visita en su campo deportivo de Trébol de Paysandú con Sergio Alvarenga como árbitro en cancha del Decano.

Además, Ceibos jugará en su cancha frente a Los Cuervos con el arbitraje de Francisco González, mientras que Seminario enfrentará a PSG con Claudio Cattivelli como referee en el Parque CUPRA.

Old Boys le ganó a Ceibos y sigue en lo más alto del Top 12 de rugby. Foto: @RugbyClubesURU

Así está la tabla de posiciones del Top 12 de rugby

Luego de disputada la octava fecha del Top 12 del Torneo Apertura, la tabla de posiciones la sigue encabezando Old Boys, que tiene puntaje perfecto (40) tras haber ganado todos sus partidos con punto de bonificación incluido.

En el segundo lugar está Old Christians a un solo punto del azulgrana (39), mientras que tercero se ubica Carrasco Polo, que tiene 27 unidades.

Más atrás ya aparecen Los Cuervos y Trébol de Paysandú con 23 puntos, Ceibos y Lobos de Punta del Este están con 22, al tiempo que Montevideo Cricket Club está octavo con 14 y Seminario noveno con 11.

Champagnat está noveno con 10 unidades, mientras que el Círculo de Tenis de Montevideo es undécimo con 9 y cierra la tabla de posiciones PSG con 3 puntos.

Cabe recordar que al Torneo Apertura le quedan tres fechas y luego, el primero enfrentará al cuarto y el segundo al tercero en las semifinales de la Copa de Oro, el quinto se medirá con el octavo y el sexto con el séptimo en semis de la Copa de Plata y por último, el noveno jugará ante el duodécimo y el décimo contra el undécimo en semis de la Copa de Bronce.