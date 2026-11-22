La historia volvió a repetirse y con final feliz para Old Boys, que por segundo año consecutivo se quedó con el Campeonato Uruguayo de rugby de Primera División tras vencer en la finalísima a Old Christians en el clásico de los colegios.

Los azules, campeones del Torneo Apertura, y los azulgranas, ganadores del Torneo Clausura, se volvieron a ver las caras por quinta vez en la temporada en un partido que tuvo un entorno espectacular en el Estadio Charrúa con un colorido impresionante en la previa, en el durante y en el después de una apasionante definición sin guardia policial y mucho respeto, siguiendo con los valores que pregona el rugby.

Y después de un gran recibimiento de las dos parcialidades, el comienzo tuvo a Old Boys poniéndose en ventaja con un penal de Juan Manuel Cat a los 11’, pero luego, Old Christians pasó al frente con un try de Diego Muñoz a los 21’ convertido por Federico Favaro, quien a los 26’ y a los 29’ aumentó con la patada y sumó seis puntos más para dejar las cosas 13-3.

El azulgrana tuvo una rápida reacción y a los 30’, a toda velocidad, Baltazar Amaya apoyó un try que acercó a Old Boys, que quedó 13-10 abajo con la conversión efectiva de Juanma Cat, quien a los 37’ y a los 40’ con otros dos penales más —puso tres patadas de tres en la primera parte por esa vía— le dio la ventaja a su equipo que se fue al descanso 16-13 arriba aprovechando la indisciplina de su rival.

La hinchada de Old Boys en el Estadio Charrúa. Foto: Leonardo Mainé.

En el complemento, Old Boys empezó a liquidar el partido porque a los 46’ apoyó Alfonso Cat un try decisivo que dejó las cosas 21-13. Tocado, el azul buscó la reacción y con un penal de Favaro a los 59’, acortó (21-16) para luego pasar al frente con un try .a los 65’ de Francisco Landauer convertido por Favaro para dejar todo 23-21.

🤯 Un try que puede valer mucho…



21-16 lo gana Old Boys. #RugbyUruguayo🏉 pic.twitter.com/H0lqqXvMzb — Rugby Clubes (@RugbyClubesURU) November 21, 2026

El vaivén del marcador volvió a caer del lado azulgrana porque Old Boys no se quedó y tres minutos más tarde volvió a aparecer Joaquín Cat con su segundo try convertido por Juanma Cat que dejó a su equipo arriba 28-23 y que luego puso las cifras definitivas con otro penal: 31-23.

Old Boys volvió a ganar una final clásica y por segundo año consecutivo se quedó con el Uruguayo de rugby.