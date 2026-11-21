Los Teros no pudieron cerrar este sábado la ventana internacional de noviembre ya que el partido frente a Portugal por la sexta jornada de la Nations Cup de rugby fue cancelado en Lisboa.

El motivo de la suspensión del encuentro que estaba previsto para comenzar a la hora 12:00 de Uruguay fue climático ya que las condiciones no eran las adecuadas para jugar el partido en suelo portugués.

“Debido a las situaciones climáticas en Lisboa, el partido entre Los Teros y Portugal queda cancelado”, publicó la cuenta oficial de Los Teros en X (Twitter).

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ℹ️ Debido a las situaciones climáticas en Lisboa, el partido entre Los Teros y Portugal queda CANCELADO. 🌧️ pic.twitter.com/U19IwkDBnI — Los Teros (@TerosXV) November 21, 2026

Este partido, que iba a oficiar como antesala del que estas dos selecciones protagonizarán por el Grupo D del Mundial de Australia 2027 el lunes 11 de octubre en el Newcastle Stadium, finalmente no pudo disputarse en el cierre de la gira.

El camino de Los Teros en la Rugby Nations Cup

El camino de Los Teros en la Nations Cup comenzó de forma adversa por los cuatro partidos al hilo sin victorias. Debutaron con caída 41-34 ante Georgia, luego cayeron 42-40 frente a Hong Kong China y en tercera instancia empataron 36-36 con Rumania.

El juego ante España significó el debut de Guzmán Barreiro como entrenador y terminó con caída 18-12.

La primera celebración llegó Zimbabue el pasado 14 de noviembre en Londres donde los celestes se impusieron 20-15. En aquella ocasión la buena noticia para Uruguay fue que defendió bien y volvió a dejar a su rival con menos de 20 puntos ya que Zimbabue no anotó más y Los Teros sumaron gracias a dos penales de Ícaro Amarillo en el complemento para sellar la victoria por 20 a 15.

Ese triunfo fue con sufrimiento ya que los celestes no pudieron cerrar el partido y en el final del encuentro el rival tuvo algunos intentos que pudieron terminar en puntos importantes que podrían haber cambiado el marcador.

Con mucha defensa, actitud y corazón, Los Teros cortaron la mala racha y lograron su primera victoria del 2026 en la ventana internacional.