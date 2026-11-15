Los Teros sufrieron en el final pero esta vez ganaron: vencieron a Zimbabue y cortaron la mala racha internacional

Tenían que ganar y lo hicieron. En la semana será tiempo de análisis por parte del staff, pero Los Teros cumplieron. Cortaron la racha sin triunfos que arrastraban desde la ventana de julio y ayer, jugando en Londres en la quinta jornada de la Nations Cup, vencieron a Zimbabue por 20 a 15 en lo que fue el primer triunfo de Guzmán Barreiro al frente del seleccionado absoluto.

Y fue sin dudas una buena noticia porque muchas veces se parte como favorito en la previa y pocas veces eso se termina confirmando. Ayer a Uruguay se le dio, pero no sin antes sufrir más de la cuenta en el Trailfinders Sports Ground Stadium del distrito londinense de Ealing.

El equipo uruguayo que salió a la cancha con Mateo Sanguinetti —llegó a 100 caps con la Celeste—, Germán Kessler y Faustino Etchegorry en la primera línea, Felipe Aliaga y Manuel Leindekar en la segunda; Manuel Ardao, Lucas Bianchi y Manuel Diana en la tercera; Ignacio Rodríguez Bosch e Ícaro Amarillo como pareja de medios; Ignacio Álvarez Akiki, Juan Manuel Alonso, Justo Ferrario, Juan González y Manuel Parodi, se puso en ventaja con un try de Juan Manuel Alonso a los 7’ convertido por Ícaro Amarillo.

Con Zimbabue cambiando golpe por golpe, luego llegó un try de Juan González con una nueva conversión de Amarillo pero los africanos se fueron al descanso arriba: 15-14.

Manuel Ardao en el partido entre Los Teros y Zimbabue por la Nations Cup. Foto: @TerosXV.

La buena noticia para Uruguay fue que defendió bien y volvió a dejar a su rival con menos de 20 puntos ya que Zimbabue no anotó más y Los Teros sumaron gracias a dos penales de Ícaro Amarillo en el complemento para sellar la victoria por 20 a 15.

Ese triunfo fue con sufrimiento ya que los celestes no pudieron cerrar el partido y en el final del encuentro el rival tuvo algunos intentos que pudieron terminar en puntos importantes que podrían haber cambiado el marcador.

Con mucha defensa, actitud y corazón, Los Teros cortaron la mala racha, lograron su primera victoria del 2026 en la ventana internacional y ahora viajarán en las próximas horas rumbo a Lisboa para cerrar la gira y confirmar lo hecho ayer ante un duro rival como Portugal el sábado 21 en el duelo que servirá de antesala al que estas dos selecciones protagonizarán por el Grupo D del Mundial de Australia 2027 el lunes 11 de octubre en el Newcastle Stadium de esa misma ciudad australiana.