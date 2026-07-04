Iba a dejar la música, pidió una señal y un hit para Messi lo llevó a trabajar con The la Planta, Luck Ra y más

Hay en la historia de Juan Portella (28) una épica y un misticismo muy futboleros. “El último baile”, la canción que le dedicó a Lionel Messi, se parece mucho a un gol en el alargue: cuando el equipo se arrastra, el cuerpo ya no responde y el alma pelea por dejar la vida en la cancha. En 2024, harto de buscarle la vuelta a la música y de vivir en Buenos Aires, lejos de sus afectos, estaba decidido a abandonar su pasión y volver a Salta. Lo salvó el milagro de un hit.

La música forma parte de la vida de Juan Portella desde que su abuela le regaló la vieja guitarra que era de su padre. Fue amor a primera vista. Estudió el instrumento, descubrió el canto, se presentó a concursos en Salta, hasta que en 2021 La Voz Argentina (Telefe) lo llevó a Buenos Aires.

Apenas puso un pie en la capital decidió que era hora de ampliar horizontes y probar suerte. Una tía le alquiló un monoambiente y se mudó con dos amigos: el rapero Loki y Julián Melian, su socio de composición. Empezaron de cero y el camino estuvo lleno de obstáculos.

Portella no lograba despegar y, después de varias decepciones y de extrañar cada vez más a su familia, viajó a Salta en 2024 y, el día de su cumpleaños, anunció que volvería a sus pagos. Todos lo alentaron a no bajar los brazos. En medio de la charla le pidió una señal a Mateo, su hermano fallecido.

Entonces se le ocurrió preguntarles a sus seguidores de Instagram -hoy son 252 mil- sobre qué les gustaría que escribiera. La sugerencia fue hacerle una canción a Messi. “La persona que me lo propuso se llamaba Mateo. Me di cuenta un tiempo después y se me puso la piel de gallina. Lo busqué y le mandé un mensaje para agradecerle porque esa canción llegó cuando estaba perdido y cambió mi vida”, asegura a Sábado Show.

Cómo nació "El último baile", la canción dedicada a Messi

Es futbolero de alma y creció viendo a Messi en la selección. “Se me aceleraba el corazón al pensar en él”, dice. Recuerda verlo crecer, tropezar y volver a levantarse. Tampoco olvida la época en que la prensa, e incluso muchos hinchas, lo cuestionaban tanto que hasta renunció a la Albiceleste.

“Se estaba jugando la Copa América 2024 y pensar que podía llegar a ser la última me ponía muy mal”, cuenta. Imaginar a la selección argentina sin el mejor de la historia del fútbol —así lo siente Portella— le estrujaba el alma. Ese deseo compartido por millones de hinchas de que fuera eterno quedó plasmado en “El último baile”.

Recuerda como si hubiera sido ayer el momento exacto en que brotó la inspiración.

Una frase de su hermano Santiago la desencadenó. “Cuando te vayas, la pelota va a llorar”, le dijo. Así comenzó un diálogo sobre cómo sería el trágico día del retiro de Messi y Portella sintió que no existía una canción que reflejara ese sentimiento. “El estribillo engloba lo que todos los argentinos queremos: ‘Que el último baile no llegue nunca más’”, asegura.

El cantante y compositor argentino Juan Portella. Foto: Difusión

La compuso de un tirón, en una hora y con toda la furia. “De lo más cantado en las hinchadas es el ‘olé, olé, olé’ y, cuando lo di vuelta, era ‘Leo, Leo’. Me voló la cabeza cuando se me ocurrió ese juego de palabras”, comenta.

Cuando terminó, lloró de felicidad y emoción. Se la mostró a su familia y ellos también lloraron. “Acá pasó algo”, pensó. Y corrió a registrarla. Lo que siguió fue una catarata de alegrías y satisfacciones, esas que había esperado durante años. Aunque antes la canción le sacó alguna cana verde.

Los primeros videos que subió no tuvieron repercusión. Es más, llegó a Luzu TV y lo tomaron para la joda porque buscaban una canción para la cancha y se encontraron con este homenaje cargado de sensibilidad.

Cuando estaba a punto de dejar de remarla, apareció un “me gusta” de Antonela Roccuzzo en una de las versiones acústicas y se enloqueció. “Salté sintiendo la aprobación de la primera dama. Después también le dieron me gusta su padre y uno de sus hermanos”, cuenta.

Pero eso no fue todo. La viralización también lo acercó a Luck Ra. Tres personas distintas de su equipo lo contactaron casi al mismo tiempo. Él intuye que estaban pensando en hacer una canción de ese estilo, la escucharon y dijeron: “Es por acá”. También le preguntaron si componía para otros artistas y su respuesta terminó siendo el pasaporte para que vivir de la música dejara de ser una utopía.

Portella y Melian escribían entre una y tres canciones por día sin que vieran la luz, hasta que dieron con Ramky en los controles -el mejor amigo de Luck Ra y productor de sus principales hits-. Él los acercó a The la Planta y Ke Personajes. Más tarde también llegarían un par de canciones para Los Nocheros y tres para Luck Ra.

“La primera que compusimos para otro artista fue “Fingí demencia”, para The la Planta, y es la más exitosa hasta ahora: supera los 50 millones de reproducciones y se grabó en distintas versiones”, dice, aún maravillado.

Para completar la mística, “El último baile” versión cuarteto junto a Luck Ra y Un Poco de Ruido —la colaboración más importante de su carrera—, se lanzó en una fecha especial. “No pensé que la versión se fuera a dar. Llegó dos años después y terminó estrenándose el día de mi cumpleaños, el 4 de junio”, cuenta. Y aclara que la fecha la eligió el equipo de Luck Ra y no él.

Misión cumplida

Juan Portella junto a la banda de Luck durante el rodaje del clip de "El último baile". Foto: Difusión

Su abuela le regaló esa guitarra y, después de insistir mucho, lo mandaron a estudiar a la escuela de música de Salta. En paralelo, jugaba al fútbol en el barrio y en Central Norte, siguiendo los pasos de su hermano mayor, que era futbolista profesional.

Una tarde estaba tocando “Tan lejos”, de No Te Va Gustar, cuando su amigo dejó de cantar y él siguió con total confianza. Grabaron un video, se descubrió cantante y nunca más volvió a entrenar.

La primera vez que se hizo viral fue en 2017, gracias a que el streamer Coscu comentó una versión acústica de “She Don’t Give a FO”, de Duki.

Se postuló cuatro veces a La Voz sin suerte y recién quedó seleccionado cuando no se preparó.

Se mudó a Buenos Aires, probó mezclar contenido para marcas con música, pero nada de lo que hacía tenía repercusión, hasta que pidió una señal, compuso “El último baile” y la carrera se le dio vuelta.

En su momento, cuenta, estaba obsesionado con que le llegara a Messi y, cuando Antonela le dio me gusta, se calmó un poco. “Siento que ya la debe haber escuchado y más ahora con la exposición de Luck Ra y que varios medios la pasan”, dice.

No ha recibido un mensaje del 10, pero también sabe que hablar de su retiro es casi un tabú. Sin embargo, un comentario de Rodrigo De Paul en una publicación de Messi le dio la pauta de que les llegó y les gustó. “Le escribió: ‘Que el último baile no llegue nunca más’. Usó textual la frase. Los tiempos son perfectos y, si tiene que pasar algo más, va a pasar”, dice.

Aun así, siente que la misión ya está cumplida. “Ahora solo quiero que la disfrute la gente. Sería un sueño que me llamen para cantársela, pero estoy feliz porque me cambió la vida”, dice el compositor, que también grabó “Como antes” con Los Nocheros y Rodrigo Tapari.

—Si tuvieras a Messi enfrente, ¿qué le dirías?

—Creo que me saldría abrazarlo. Me gustaría charlar con él. Más allá de ser el mejor futbolista de la historia, es un ejemplo. Me siento muy identificado con su lucha incansable y el no bajar los brazos. Lo admiro y me gustaría aprender de él.