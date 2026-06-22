Por dónde ver Jordania vs. Argelia en vivo por el Mundial 2026: día, hora y previa del Grupo J

Jordania y Argelia se enfrentarán el martes 23 de junio de 2026 a la hora 00:00 por el Grupo J del Mundial 2026 en el Levi's Stadium de San Francisco, Estados Unidos.

El cruce llegará con los dos equipos obligados a reaccionar. Jordania viene de perder 3-1 ante Austria, partido en el que Ali Olwan marcó el empate parcial a los 50 minutos antes del gol en contra de Yazan Al Arab y el penal de Marko Arnautovic en el cierre. Argelia, por su parte, cayó 3-0 frente a Argentina, con tres goles de Lionel Messi, y buscará sumar para no quedar relegada en la zona.

Dónde ver el partido entre Jordania y Argelia

Desde Uruguay, el partido se podrá ver por DSports en televisión por cable y también por DGO vía streaming. Además, Paramount+ transmitirá los 104 partidos de la Copa del Mundo, por lo que también será una alternativa para seguir el encuentro, al igual que Flow, DAZN y AUF.TV.

Cómo llegan Jordania y Argelia al partido

El historial entre ambas selecciones marca dos enfrentamientos: Jordania ganó uno y el otro terminó empatado. Ese antecedente le da una referencia favorable al conjunto asiático, aunque el contexto mundialista plantea otro nivel de exigencia.

Jordania atraviesa una experiencia histórica, ya que disputa por primera vez una Copa del Mundo. Representante de la AFC, suele competir con firmeza en Asia Occidental y ha construido crecimiento a partir de sus actuaciones regionales y continentales. En este torneo ya logró convertir, con el gol de Ali Olwan ante Austria, pero también recibió tres tantos en su estreno.

Argelia llega con el peso de una tradición mayor en el escenario internacional. El equipo africano, conocido como Los Zorros del Desierto, fue campeón de la Copa Africana de Naciones en 1990 y 2019, y en Mundiales tiene como referencia reciente los octavos de final alcanzados en 2014. En su presentación ante Argentina no pudo marcar y sufrió una derrota clara, por lo que este partido será importante para reacomodar sus posibilidades.

Rayan Ait-Nouri , futbolista de Argelia, eludiendo a la defensa de Argentina en su partido por el campeonato Mundial 2026. Foto: Juan Mabromata/AFP

El duelo promete tensión competitiva: Jordania intentará sostener el entusiasmo de su primera participación mundialista, mientras que Argelia buscará imponer su experiencia, potencia física y jerarquía técnica para meterse nuevamente en carrera dentro del Grupo J.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.