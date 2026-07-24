Paredes habló sobre las teorías conspirativas de la final ante España y su continuidad: “No sé si estoy para seguir"

Boca Juniors tuvo su estreno en la Copa Sudamericana donde derrotó a O'Higgins por 1-0 en La Bombonera. Miguel Merentiel le dio el triunfo a Xeneize tras una asistencia marca registrada de Leandro Paredes. El equipo de Rodolfo Arruabarrena fue quien tomó el control del balón, con una posesión que superó el 60% en varios tramos del partido, pero fue el Capo el que tuvo las chances más claras del primer tiempo.

El partido lo dirigió Andrés Matonte que tuvo un gran partido, sin falencias importantes. En O'Higgins Thiago Vecino ingresó a los 82' pero no pudo tener gran incidencia. Consultado sobre su quirúrgica asistencia para que Miguel Merentiel pudiera anotar el único tanto del partido que se disputó en la Bombonera, Paredes bromeó: “Estuve 50 días con Messi, algo tenía que aprender, ¿no?”. “Hablando en serio, Miguel va muy bien al espacio, quedó solo y por suerte pude ponerle ese pase”, agregó.

Al finalizar el encuentro, en zona mixta, el capitán analizó el nivel del equipo en La Bombonera, se refirió al futuro de Lionel Scaloni al frente de la selección argentina y opinó sobre las supuestas teorías conspirativas de la final del Mundial 2026 contra España.

“Si es por todo lo que escucho, me tengo que volver loco”, mencionó Paredes sobre las diferentes versiones que circularon en redes sociales tras la final de la Copa del Mundo. “Nosotros hicimos un gran Mundial y creo que España fue muy superior a nosotros en la final y es un justo ganador”, agregó el volante central.

“A nosotros nos queda disfrutar lo que logramos en este proceso que duró ocho años, que fue espectacular”, siguió el jugador de Boca al analizar el recorrido del conjunto dirigido por Scaloni. En otro pasaje de lo que fueron sus declaraciones a la prensa después de la victoria sobre el equipo chileno, Paredes insistió en que a los relatos conspiranoicos “no hay que darles bola”.

🇦🇷🇪🇸 "ESPAÑA FUE UN JUSTO CAMPEÓN", LEANDRO PAREDES HABLÓ CON OLÉ SOBRE LAS TEORÍAS CONSPIRATIVAS POST FINAL DEL MUNDIAL



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En línea con lo acontecido en la Copa del Mundo, el 5 del Xeneize se refirió a su lesión. “Los primeros días del Mundial no la pasé bien porque tenía una fisurita en las costillas. Pero el dolor fuerte llegó después del partido contra Egipto. A partir de ese momento lo fuimos llevando bien, con tratamiento y antiinflamatorios, para aguantar lo máximo que podía y por suerte lo pude manejar muy bien”.

“¿Hay que hablar con Scaloni y con Messi para que sigan?“, fue otra de las preguntas que recibió el mediocampista de la selección argentina. ”Pensar en la decisión de ellos de seguir o no, va a ser muy difícil. Va a ser difícil mantener este nivel y que el grupo siga funcionando de esta manera".

El cruce entre Leandro Paredes y Eric García luego de la final del Mundial 2026 entre España y Argentina. CHARLY TRIBALLEAU/AFP fotos

En consonancia, también se refirió a su situación particular y sobre su futuro en la Albiceleste, concluyó: “Yo tampoco sé si estoy para seguir. Es un proceso y hay que digerirlo. Es algo que hay que hablar”.

En base a La Nación / GDA.