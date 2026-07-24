Boca Juniors debutó en la Copa Sudamericana con triunfo gracias a un gol de Miguel Merentiel

Boca Juniors tuvo su estreno en la Copa Sudamericana donde derrotó a O'Higgins por 1-0 en La Bombonera. Miguel Merentiel le dio el triunfo a Xeneize tras una asistencia marca registrada de Leandro Paredes.

El equipo de Rodolfo Arruabarrena fue quien tomó el control del balón, con una posesión que superó el 60% en varios tramos del partido, pero fue el Capo el que tuvo las chances más claras del primer tiempo.

Francisco González tuvo un mano a mano frente al debutante Álvaro Montero, pero en el intento de definir por arriba la pelota terminó en el techo del arco. Minutos después Luis Pavez tuvo dos chances de cabeza pero en ninguna pudo definir bien, incluso la segunda la terminó fallando dentro del área chica. La tercera no fue la vencida para el de Rancagua, luego de una gran pelota que bajó Arnaldo Castillo para un potente remate de Martín Sarrafiore, pero esta vez fue Montero quien respondió notable mandando la pelota al córner.

Pero Boca en la primera llegada a fondo festejó el gol del triunfo, luego de un extraordinario pase de tres dedos de Paredes para Merentiel. El uruguayo se paró bien entre la línea de fondo para quedar habilitado y en el mano a mano ante Omar Carabalí no perdonó.

GOLAZO DE BOCA



Enorme pase de Paredes para la definición de Merentiel. El Xeneize le gana 1-0 a O'Higgins.



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Párrafo aparte para el volante argentino, que pese a terminar de jugar el Mundial 2026 en Estadios Unidos el domingo, bancó notablemente los 90 minutos y fue la manija del equipo una vez más.

El Xeneize mejoró en la segunda mitad y justificó su victoria, pero no pudo aumentar la diferencia para la revancha que será el próximo jueves en Rancagua. La única preocupación el equipo argentino se la llevó porque Sebastián Villa —de buen debut— tuvo que ser reemplazado por Kevin Zenón por una dolencia, aunque no pareció ser de gravedad.

2/2 para el Boca conducido por el Vasco Arruabarrena, que volvió del parate con triunfo sobre Aldosivi por Copa Argentina y que ahora revalidó a nivel internacional. Previo a la revancha, el domingo el Xeneize deberá ir a cancha de Deportivo Riestra a debutar en el Torneo Clausura.

Andrés Matonte arbitrando el partido entre Boca Juniors y O'Higgins por la Copa Sudamericana. Foto: AFP.

El partido lo dirigió Andrés Matonte que tuvo un gran partido, sin falencias importantes. En O'Higgins Thiago Vecino ingresó a los 82' pero no pudo tener gran incidencia.