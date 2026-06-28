Mundial 2026: qué partido se juega por los dieciseisavos de final hoy, 28 de junio, a qué hora y por dónde verlo

No estará entre los grandes partidos de este Mundial 2026, pero es un juego histórico para ambas selecciones. Por un lado está la selección de Sudáfrica, que se metió por la ventana en la última fecha, y por el otro la selección de Canadá, uno de los países anfitriones.

El combinado africano dio un paso gigante en esta Copa del Mundo, ya que aquí logró la primera victoria en la historia de esta competencia. Algo que no había alcanzado en el Mundial que organizó en 2010.

Lo más increíble fue que esa memorable victoria la gestó el pasado miércoles al doblegar a Corea del Sur por 1-0. Eso le permitió quedarse con el segundo puesto del Grupo A. Todo esto tras un flojísimo arranque donde cayó 2-0 ante México y luego igualó 1-1 contra República Checa.

Para Canadá es un Mundial histórico: es la tercera vez que lo juega, por primera vez logró ganar un encuentro y -sobre todo- es uno de los países anfitriones.

El elenco de América del Norte debutó con un empate 1-1 ante Bosnia y Herzegovina, luego se dio el momento soñado tras vencer 6-1 a Qatar y cerró la fase del Grupo B con una derrota frente a Suiza por 2-1.

De esta manera, tanto los sudafricanos como los canadienses querrán aprovechar esta situación para seguir haciendo historia, pasar los dieciseisavos y ser uno de los mejores 16 países del torneo.

Probables alineaciones de Sudáfrica vs. Canadá

Hora: 16:00.

TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal. Sus respectivas señales de streaming y Paramount+.

Estadio: El SoFi Stadium en California.

Árbitro: João Pinheiro (POR).

Asistentes: Bruno Jesus y Luciano Maia (POR).

Cuarto: Omar Al Ali (UAE).

Quinto: Mohammed Alhammadi (UAE).

VAR: Carlos Del Cerro Grande (ESP) y Rodolpho Toski (BRA).

Sudáfrica: Ronwen Williams; Khuliso Mudau, Ime Okon, Mbekezeli Mbokazi, Aubrey Modiba; Thalente Mbatha, Teboho Mokoena; Thapelo Maseko, Relebohile Mofokeng, Oswin Appollis; Evidence Makgopa. DT: Hugo Broos.

Canadá: Mxime Crépeau; Alistair Johnston, Luc De Fougerolles, Derek Cornelius, Richie Laryea; Tajon Buchanan, Mathieu Choinière, Nathan Saliba, Ali Ahmed; Jonathan David, Cyle Larin. DT: Jesse Marsch.