Mundial 2026 en vivo hoy 21 de junio: Uruguay va por su primera victoria y los partidos de la jornada

Para la jornada de hoy, domingo 21 de junio, el calendario del Mundial 2026 presenta cuatro encuentros. La acción comenzará a las 13:00 de Uruguay con el enfrentamiento entre España y Arabia Saudita, en el marco del Grupo H, el mismo de la Celeste.

Posteriormente, a las 16:00, se verán las caras las selecciones de Bélgica e Irán. Mientras que por la noche será el turno de que juegue Uruguay, que se mide ante Cabo Verde desde las 19:00 buscando su primera victoria en la competencia.

Mientras tanto, el cierre de la actividad será a las 22:00 cuando le pongan punto final al Grupo G Nueva Zelanda y Egipto a partir de las 22:00