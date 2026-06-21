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Mundial 2026 en vivo hoy 21 de junio: Uruguay va por su primera victoria y los partidos de la jornada

La Celeste se mide ante Cabo Verde en el marco de la segunda fecha del Grupo H de la Copa del Mundo intentando sumar de a tres y acomodarse pensando en la clasificación.

El País
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Federico Valverde, futbolista de Uruguay, controlando la pelota durante el partido con Arabia Saudita por el campeonato Mundial 2026.
Federico Valverde, futbolista de Uruguay, controlando la pelota durante el partido con Arabia Saudita por el campeonato Mundial 2026.
Foto: Lars Baron/Getty Images

Para la jornada de hoy, domingo 21 de junio, el calendario del Mundial 2026 presenta cuatro encuentros. La acción comenzará a las 13:00 de Uruguay con el enfrentamiento entre España y Arabia Saudita, en el marco del Grupo H, el mismo de la Celeste.

Posteriormente, a las 16:00, se verán las caras las selecciones de Bélgica e Irán. Mientras que por la noche será el turno de que juegue Uruguay, que se mide ante Cabo Verde desde las 19:00 buscando su primera victoria en la competencia.

Mientras tanto, el cierre de la actividad será a las 22:00 cuando le pongan punto final al Grupo G Nueva Zelanda y Egipto a partir de las 22:00

¡Bienvenidos a una nueva jornada del Mundial 2026!

En este 21 de junio, un domingo bien futbolero con Copa del Mundo y participación de Uruguay, el equipo de Ovación y El País te da la bienvenida a la cobertura en vivo de una nueva jornada del Mundial 2026 de Canadá, México y Estados Unidos. Hoy se disputan cuatro partidos y los dirigidos por Marcelo Bielsa saltan al campo de juego.

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