España 0-0 Arabia Saudita en vivo por el Mundial 2026: Lamine Yamal titular en duelo clave del grupo de Uruguay

España y Arabia Saudita se están enfrentando este domingo (13:00 por DSports, DGO, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, AUFtv y Paramount+) por la segunda fecha del Grupo H del Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026 en un encuentro clave no solo para ambos seleccionados, sino también para Uruguay, que más tarde enfrentará a Cabo Verde.

El partido se disputará en el Atlanta Stadium y tendrá un valor especial en la pelea por la clasificación a dieciseisavos de final en un grupo que, tras la primera jornada, quedó completamente abierto con dos empates. La serie la integran España, Arabia Saudita, Uruguay y Cabo Verde.

La primera fecha dejó resultados que aumentaron la incertidumbre. España no pasó del empate 0-0 frente a Cabo Verde y dejó sensaciones por debajo de lo esperado, especialmente considerando su condición de uno de los candidatos europeos a pelear por el título. El equipo dirigido por Luis de la Fuente dominó territorialmente, generó situaciones, pero no logró quebrar la resistencia africana.

Arabia Saudita, por su parte, dio un paso importante al igualar 1-1 frente a Uruguay en un partido en el que volvió a mostrar orden, intensidad y capacidad para competir ante rivales de mayor jerarquía. Los saudíes confirmaron que no serán un rival accesible dentro del grupo. Con este panorama, el duelo de hoy puede empezar a definir muchas cosas. Una victoria de España la dejaría muy bien posicionada antes de enfrentar a Uruguay en la tercera fecha. En cambio, un triunfo saudí representaría un golpe fuerte en el grupo y podría modificar por completo el escenario.

Para Uruguay, además, el resultado será seguido con especial atención. La Celeste cerrará la fase de grupos justamente frente a España, por lo que el desempeño del conjunto ibérico puede ofrecer señales importantes de cara a ese cruce decisivo. España parte como favorita por plantel, jerarquía y antecedentes recientes. Campeona de Europa y con una generación de enorme talento, cuenta con futbolistas desequilibrantes como Pedri, Rodri, Nico Williams y Lamine Yamal, además de una estructura colectiva que la mantiene entre las selecciones más fuertes del torneo.

Sin embargo, la igualdad frente a Cabo Verde encendió algunas dudas. La falta de eficacia ofensiva y ciertas dificultades para romper defensas cerradas quedaron expuestas en su debut.

Arabia Saudita intentará repetir la fórmula que le permitió competir de buena manera frente a Uruguay: orden defensivo, presión en sectores puntuales y salidas rápidas cuando recupere la pelota. La selección asiática ya demostró en Qatar 2022, con su recordado triunfo ante Argentina, que sabe cómo incomodar a selecciones grandes.

En la previa, España aparece obligada a asumir el protagonismo desde el arranque, mientras Arabia Saudita buscará aprovechar los espacios y jugar con la presión del rival.

España 0-0 Arabia Saudita: alineaciones confirmadas

Día: Domingo 21 de junio

Hora: 13:00

Torneo: Copa del Mundo 2026, Grupo H, fecha 2

TV: DSports, DGO, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, AUFtv y Paramount+

España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Alex Baena; Mikel Oyarzábal.

DT: Luis de la Fuente

Arabia Saudita: Mohammed Al-Owais; Saud Abdulhamid, Hassan Altambakti, Ali Lajami, Abdulelah Al-Amri, Moteb Al- Harbi; Nasser Al-Dawsari, Abdullah Al-Khaibari, Musab Al-Juwayr; Firas Al-Buraikan, Salem Al-Dawsari.

DT: Georgios Donis

Árbitro. Raphael Claus. Asistentes. Danilo Manis, Rodrigo Figueiredo (Brasil). Cuarto. Andres Rojas. VAR. Nicolás Gallo (Colombia) y Erik Miranda (México.

Estadio. Atlanta Stadium, Atlanta, Estados Unidos