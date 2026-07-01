Inglaterra vs. RD Congo por el Mundial 2026: dónde ver en vivo hoy 1º de julio, canales de TV y online

Inglaterra y RD Congo se enfrentarán el miércoles 1º de julio de 2026 a las 13:00, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos.

El equipo inglés llega invicto, con una producción ofensiva que apareció en momentos clave y con la señal positiva de no haber recibido goles en sus dos últimas presentaciones. RD Congo tuvo un recorrido más irregular, pero sostuvo competitividad ante rivales exigentes y llega impulsado por una remontada que le dio aire en el torneo.

El cruce propone dos presentes distintos: Inglaterra parte con mayor presión por su jerarquía y por el peso de sus nombres, mientras que RD Congo buscará sostener el orden defensivo y aprovechar la contundencia de Yoane Wissa, su referencia más determinante en lo que va de la Copa.

Dónde ver el partido entre Inglaterra y RD Congo en vivo por televisión y streaming

Para quienes busquen dónde ver el partido en Uruguay, la transmisión estará disponible por DSports en televisión por cable. En streaming, se podrá seguir a través de DGO, Paramount+, DAZN o Flow, según el servicio contratado y la disponibilidad de cada operador.

Harry Kane, delantero de Inglaterra, en el Mundial 2026. Foto: AFP

Cómo llegan Inglaterra y RD Congo al cruce de dieciseisavos

Inglaterra construyó una primera ronda sólida. Debutó con triunfo 4-2 ante Croacia: Harry Kane abrió de penal a los 12 minutos y volvió a convertir a los 42, Jude Bellingham marcó a los 47 y Marcus Rashford cerró el marcador a los 85; para los croatas anotaron Martin Baturina y Petar Musa. Luego igualó 0-0 con Ghana, en un partido cerrado, y más tarde venció 2-0 a Panamá con goles de Bellingham, asistido por Bukayo Saka, y Kane, tras pase del propio Bellingham.

Con esos antecedentes, Inglaterra suma seis goles a favor y dos en contra en los datos disponibles de este Mundial. Kane aparece como máximo anotador del equipo con tres tantos, Bellingham suma dos y también influencia directa en la generación de juego, mientras Saka ya aportó dos asistencias.

Inglaterra vs. Panamá en el Mundial 2026. Foto: EFE.

RD Congo empezó con un empate 1-1 frente a Portugal: quedó abajo por el gol de Joao Neves a los 6 minutos, pero Yoane Wissa igualó en el 45+5 tras asistencia de Arthur Masuaku. Después cayó 1-0 ante Colombia por el tanto de Daniel Muñoz a los 76, asistido por Juan Fernando Quintero. En su tercer partido remontó y derrotó 3-1 a Uzbekistán: Eldor Shomurodov adelantó al rival, Wissa empató de penal a los 68, Fiston Mayele hizo el 2-1 a los 78 y Wissa selló el resultado en el 90+1, asistido por Meschack Elia.

El seleccionado africano acumula cuatro goles a favor y tres en contra, con Wissa como figura excluyente por sus tres conquistas. La reacción ante Uzbekistán mostró carácter competitivo y una capacidad de respuesta que será clave ante una selección inglesa que castiga cuando encuentra espacios.

Yoane Wissa celebrando uno de sus goles para República Democrática del Congo en la remontada ante Uzbekistán. Foto: MOLLY DARLINGTON/AFP fotos.

En el contexto histórico, Inglaterra es una selección de enorme tradición mundialista, campeona en 1966 y habituada a llegar con expectativas altas por la calidad de su plantel. RD Congo, heredera de aquella presencia de Zaire en 1974, tiene menor recorrido en la elite de los Mundiales y atraviesa una oportunidad relevante para ampliar su lugar en la historia del fútbol africano.

Sobre el historial de enfrentamientos, no se registran antecedentes en los datos disponibles. Esta será la primera vez que Inglaterra y RD Congo se enfrenten.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.