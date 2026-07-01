Dónde ver Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina en vivo hoy 1º de julio por el Mundial 2026: TV y online

Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina se enfrentarán el miércoles 1° de julio de 2026 a la hora 21:00 por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El partido se jugará en el Estadio Bahía de San Francisco de California, Estados Unidos.

El seleccionado local llegará con mejores señales recientes: mostró peso ofensivo, resolvió con autoridad dos de sus presentaciones y solo tropezó en un partido ajustado.

Bosnia y Herzegovina, en cambio, alternó buenos pasajes con problemas defensivos, por lo que este cruce aparece como una prueba exigente para medir su capacidad de reacción.

Dónde ver el partido entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina en vivo

Para quienes busquen dónde ver Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina, el encuentro estará disponible por DSports en televisión por cable. En streaming, podrá seguirse a través de plataformas como DGO, Paramount+, DAZN o Flow, según la disponibilidad de cada servicio y región.

Mauricio Pochettino, DT de Estados Unidos. Foto: AFP.

Estados Unidos llega sólido y Bosnia y Herzegovina busca sostenerse en el torneo

Estados Unidos viene de vencer 4-1 a Paraguay en una actuación contundente, con dos goles de Folarin Balogun, otro de Gio Reyna y un tanto en contra de Damián Bobadilla. También superó 2-0 a Australia, favorecido por un gol en propia puerta de Cameron Burgess y un tanto de Alex Freeman. Su única caída fue ante Turquía por 3-2, pese a los goles de Auston Trusty y Sebastian Berhalter. Balogun, con dos tantos, aparece como su principal referencia ofensiva, mientras Christian Pulisic ya dejó una asistencia importante en el torneo.

Christian Pulisic, figura de Estados Unidos en el Mundial 2026. Foto: AFP.

Bosnia y Herzegovina abrió su recorrido con un empate 1-1 ante Canadá, partido en el que Jovo Lukić adelantó a los europeos tras asistencia de Sead Kolašinac, antes del empate de Cyle Larin. Luego venció 3-1 a Qatar con goles de Kerim Alajbegović, un tanto en contra de Mahmoud Abunada y otro de Ermin Mahmic. Su golpe más duro fue el 4-1 sufrido ante Suiza, encuentro que se quebró en el tramo final y en el que Mahmic volvió a convertir. El atacante suma dos goles y es una de las cartas más productivas del equipo.

El local, digirido por el argentino Mauricio Pochettino, competirá con el impulso de ser anfitrión y con una tradición mundialista más amplia, marcada por participaciones frecuentes y una expectativa alta en casa. Bosnia y Herzegovina, de recorrido más breve en Copas del Mundo, intentará sostener la competitividad que mostró en algunos tramos y evitar que sus desconcentraciones defensivas vuelvan a costarle caro.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.