Egipto vs. Irán por el Grupo G del Mundial 2026: día, hora, estadio y dónde verlo desde Uruguay

Egipto e Irán jugarán el sábado 27 de junio de 2026, a la hora 00:00, por el Grupo G del Mundial 2026 en el Lumen Field de Seattle, Estados Unidos.

El partido llegará con los dos seleccionados obligados a sumar en una zona pareja. Egipto viene de empatar 1-1 con Bélgica, con gol de Emam Ashour tras asistencia de Mohamed Salah, y luego derrotó 3-1 a Nueva Zelanda con tantos de Mostafa Ziko, Salah y Trezeguet. Irán, por su parte, igualó 0-0 ante Bélgica y también figura con un empate 1-1 frente a Nueva Zelanda, por lo que buscará su primer triunfo para fortalecer su posición en el grupo.

Dónde ver el partido entre Egipto y Irán

Para quienes busquen dónde ver el encuentro desde Uruguay, el partido podrá seguirse por DSports en televisión por cable y por DGO, Flow y DAZN vía streaming. Además, Paramount+ transmitirá los 104 partidos del torneo.

Cómo llegan Egipto e Irán al partido del Grupo G

Egipto llega con señales positivas en ataque. En su debut ante Bélgica se puso en ventaja a los 19 minutos por intermedio de Emam Ashour, aunque el empate llegó a los 66 por un gol en contra de Mohamed Hany. En ese partido fueron amonestados Marwan Attia y Ahmed El Fotouh. Luego, ante Nueva Zelanda, remontó tras irse al descanso abajo en el marcador y mostró contundencia en el segundo tiempo.

Mohamed Salah con la selección de Egipto. Foto: AFP.

Irán ha sostenido partidos cerrados en este tramo del torneo. Contra Bélgica igualó sin goles en un encuentro en el que Saeid Ezatolahi fue amonestado y el rival terminó con diez por la expulsión de Nathan Ngoy. El equipo asiático necesitará mejorar su peso ofensivo para transformar sus empates en puntos decisivos.

Egipto carga con una identidad fuerte dentro del fútbol africano: es una de las selecciones más laureadas de la Copa Africana de Naciones y, aunque su recorrido mundialista ha sido más acotado, cuenta con antecedentes históricos desde su participación de 1934. Irán, reconocido por la FIFA como República Islámica de Irán, es una potencia de Asia, con títulos continentales y varias presencias mundialistas, aunque todavía persigue el salto de superar la fase de grupos.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.