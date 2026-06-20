Dónde ver Túnez vs. Japón en vivo por el Mundial 2026: horario del partido y canales que lo transmiten

Túnez y Japón se enfrentarán el domingo 21 de junio de 2026 a la hora 01:00 por el Grupo F del Mundial 2026. El partido se jugará en el Estadio BBVA, ubicado en Monterrey, México, una de las sedes del torneo en territorio mexicano.

El cruce llegará con presentes diferentes: Japón viene de empatar 2-2 ante Países Bajos, con goles de Keito Nakamura y Daichi Kamada, mientras que Túnez cayó 5-1 contra Suecia, pese al tanto de Omar Rekik. En ese escenario, los asiáticos intentarán respaldar el punto obtenido y los africanos necesitarán sumar para recomponer su posición en la serie.

Dónde ver el partido entre Túnez y Japón en vivo

El encuentro se podrá seguir por DSports en televisión por cable y por DGO vía streaming desde el territorio uruguayo. Además, Paramount+ transmitirá los 104 partidos de la Copa del Mundo, por lo que también será una alternativa para ver este partido, al igual que Flow, DAZN y AUF.TV.

Cómo llegan Túnez y Japón al partido del Grupo F

En el plano estadístico, el historial entre ambas selecciones favorece con claridad a Japón: jugaron seis partidos, con cinco triunfos japoneses, una victoria tunecina y ningún empate. Esos enfrentamientos marcan una tendencia que Túnez intentará cortar en un partido de alta exigencia.

En este torneo, Japón ya mostró capacidad de reacción: ante Países Bajos estuvo dos veces abajo en el marcador y terminó igualando 2-2, con asistencias de Takefusa Kubo y Koki Ogawa en sus goles.

Daichi Kamada de la selección de Japón dominando el balón ante Países Bajos. Foto: Aric Becker/AFP

Túnez, por su parte, recibió un golpe fuerte frente a Suecia, que le convirtió cinco tantos; su respuesta parcial llegó antes del descanso con la conexión entre Hannibal Mejbri y Omar Rekik. Los registros cargados para la competencia señalan tres goles acumulados para los africanos y cinco para los japoneses.

Túnez representa a la CAF y sostiene una tradición relevante en el norte de África, impulsada por el título continental logrado en 2004. Su deuda histórica está en la Copa del Mundo, donde acumula siete participaciones sin haber superado la fase de grupos.

Japón, en cambio, llega respaldado por una trayectoria más estable a nivel mundialista: es una potencia de la AFC, ganó la Copa Asiática en 1992, 2000, 2004 y 2011, y alcanzó los octavos de final en 2002, 2010, 2018 y 2022. Ese recorrido le da otro peso competitivo para un duelo en el que buscará afirmar su candidatura dentro de la zona.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.