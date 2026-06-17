Dónde ver República Checa vs. Sudáfrica por el Grupo A del Mundial 2026, hora y canales que lo transmiten

República Checa y Sudáfrica jugarán este jueves 18 de junio de 2026, desde la hora 13:00 de Uruguay, por el Grupo A del Mundial 2026. El partido se disputará en el Mercedes-Benz Stadium, ubicado en Atlanta, Estados Unidos, en una cita clave para empezar a perfilar el rumbo de ambos seleccionados en la serie.

En una fase de grupos corta, el margen de error será reducido y los dos equipos saldrán con la necesidad de sumar puntos para acomodarse en la tabla. Ambos vienen de caer en sus respectivos debuts, por lo que el cruce promete intensidad desde el arranque, con estilos distintos y el objetivo común de llegar con chances fuertes a la siguiente fecha.

Dónde ver el partido entre República Checa y Sudáfrica

Quienes busquen dónde ver el partido desde Uruguay podrán seguirlo por DSports, a través de la televisión por cable, y también por DGO, la plataforma de streaming asociada. Además, Paramount+ transmitirá los 104 partidos del torneo, por lo que también será una alternativa para ver el encuentro en vivo.

También se puede observar en Flow, DAZN y AUF.TV.

República Checa vs. Sudáfrica, un choque por la supervivencia

La victoria es impotergable para estos equipos: República Checa viene de perder frente a Corea del Sur por 2 a 1, mientras que Sudáfrica está última en el grupo tras perder con México en el debut por 2-0.

Así están las posiciones del Grupo A del Mundial 2026:

En el historial entre ambas selecciones figura un solo antecedente: fue empate.

República Checa, integrante de la UEFA, cuenta con una tradición competitiva marcada por buenas campañas europeas, entre ellas el subcampeonato de la Eurocopa 1996 y la llegada a semifinales en 2004. Sudáfrica, conocida como los Bafana Bafana, compite en la Confederación Africana de Fútbol y tiene recorrido mundialista, con presencia en varias Copas del Mundo y un lugar especial en la historia por haber organizado la edición de 2010, la primera disputada en África.

Los jugadores de Sudáfrica previo al partido de fútbol del Grupo A de la Copa Mundial. Foto: Yuri Cortez/AFP

Ese antecedente parejo entre ambas selecciones le agrega un condimento al presente: ninguna parte llega con ventaja histórica y el partido puede ser determinante para construir confianza en el Grupo A. Para República Checa será una oportunidad de trasladar su peso competitivo europeo al escenario mundial, mientras que Sudáfrica intentará sostener su identidad y dar un paso firme en una zona exigente.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.