Dónde ver Países Bajos vs. Túnez por el Mundial este jueves 25 de junio: hora y señales para verlo en vivo

Túnez y Países Bajos se enfrentarán por el Grupo F del Mundial 2026 este jueves 25 de junio de 2026 a las 18:00 horas locales (20:00 de Uruguay) en el Arrowhead Stadium, ubicado en Kansas City, Estados Unidos.

El cruce llegará con presentes contrastantes: Países Bajos acumula un triunfo y un empate, después del 2-2 ante Japón y del 5-1 sobre Suecia, mientras que Túnez, ya eliminado, buscará reaccionar tras caer 5-1 con Suecia y 4-0 frente a Japón.

En la tabla, la Naranja Mecánica llega con cuatro puntos y margen para afirmarse, mientras que el equipo africano, todavía sin unidades, necesitará sumar puntos para cerrar mejor su participación.

Opciones para ver gratis el partido entre Países Bajos y Túnez

Para seguir el partido, la transmisión estará disponible por DSports en televisión para abonados de cable, por DGO, Flow, Disney+ Premium y DAZN vía streaming y también por Paramount+, plataforma que transmitirá los 104 partidos del torneo.

Este encuentro además irá gratis para todo el territorio uruguayo por Canal 5 en televisión abierta y Antel TV en streaming.

Países Bajos va por el liderato del Grupo F

En este Mundial, Países Bajos mostró poder ofensivo y capacidad de respuesta. En el 2-2 con Japón convirtió por intermedio de Virgil van Dijk y Crysencio Summerville, ambos asistidos por Ryan Gravenberch, y luego goleó 5-1 a Suecia con dobletes de Brian Brobbey y Cody Gakpo, más un tanto de Memphis Depay.

Virgil Van Dijk y el festejo por su gol en el partido entre Países Bajos y Japón en el Mundial 2026. Foto: AFP.

Túnez, en cambio, tuvo un duro arranque: Omar Rekik marcó en la derrota 5-1 ante Suecia y el equipo no pudo convertir en el 4-0 sufrido frente a Japón. Tras el primer encuentro, la federación optó por cesar al entrenador francés Sabri Lamouchi e improvisar con la contratación de Hervé Renard.

El historial entre ambas selecciones marca tres enfrentamientos: Países Bajos ganó uno y los otros dos terminaron empatados.

El seleccionado tunecino tiene un lugar importante dentro del fútbol del norte de África, con el título continental de 2004 como punto alto y siete presencias mundialistas, aunque todavía sin superar la fase de grupos.

Hannibal Mejbri, futbolista de Túnez, controlando la pelota durante el partido con Suecia en el campeonato Mundial de fútbol 2026. Foto: Julio Cesar Aguilar/AFP

Países Bajos carga con finales mundiales en 1974, 1978 y 2010, además de la Eurocopa 1988 y el subcampeonato de la Nations League 2019, pero el título en la Copa del Mundo se le ha hecho esquivo.

Con ese contexto, el partido se presentará como una prueba de carácter para Túnez y una oportunidad para Países Bajos de sostener su impulso competitivo en el Grupo F.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.