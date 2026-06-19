Dónde ver Países Bajos vs. Suecia por el Grupo F del Mundial 2026: horario y qué canales lo transmiten

Países Bajos y Suecia se enfrentarán por el Grupo F del Mundial 2026 el sábado 20 de junio de 2026 a la hora 14:00, en el NRG Stadium de Houston, Estados Unidos.

El cruce llegará con los suecos mejor posicionados después del 5-1 a Túnez en su estreno, resultado que les permitió sumar tres puntos y ganar confianza. Países Bajos, en cambio, quedó con una unidad tras empatar 2-2 ante Japón y necesitará sumar para sostener sus aspiraciones en el grupo.

Dónde ver el partido entre Países Bajos y Suecia

El partido se podrá ver por DSports en televisión por cable y por DGO, Flow, DAZN y AUF.TV vía streaming en todo el territorio uruguayo. Además, Paramount+ transmitirá los 104 partidos del torneo, por lo que también será una opción para seguir el encuentro.

Yasin Ayari hizo un doblete para Suecia en su debut por el Mundial 2026, pero pidió perdón. Foto: AFP

Cómo llegan Países Bajos y Suecia al cruce del Grupo F

El historial entre ambas selecciones registra 25 partidos, con 11 triunfos de Países Bajos, 8 de Suecia y 6 empates. En esos enfrentamientos, el acumulado informado marca 47 goles para la selección neerlandesa y 8 para la sueca, un antecedente que favorece a la Naranja Mecánica pero que no asegura nada en un torneo de márgenes cortos.

En este torneo, Países Bajos mostró pegada pero también dejó puntos: Virgil van Dijk abrió el marcador ante Japón a los 51 minutos con asistencia de Ryan Gravenberch, Crysencio Summerville hizo el 2-1 a los 64, pero Daichi Kamada puso el 2-2 a los 89.

Países Bajos frente a Japón en su debut en el Mundial. Foto: Aric Becker/AFP

Suecia, en cambio, tuvo una presentación contundente ante Túnez, con doblete de Yasin Ayari, goles de Alexander Isak, Viktor Gyökeres y Mattias Svanberg, y asistencias de Isak, Gyökeres y Lucas Bergvall.

La selección neerlandesa carga con una tradición de peso en los Mundiales: fue finalista en 1974, 1978 y 2010, y su identidad futbolística quedó asociada a la Naranja Mecánica, además de haber ganado la Eurocopa de 1988 y alcanzado la final de la Nations League en 2019. Suecia también compite en la UEFA y tiene recorrido internacional, con el subcampeonato mundial de 1958, la semifinal de la Eurocopa 1992 y el oro olímpico de 1948 como parte de una historia que la ubica entre los equipos europeos de respeto.

Con esos antecedentes, el partido asoma como una prueba de carácter para Países Bajos, obligado a transformar su posesión y jerarquía en puntos, y una oportunidad para Suecia de confirmar que su goleada inicial no fue un episodio aislado sino una señal competitiva dentro del grupo.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.