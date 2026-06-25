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El País Ovación Mundial

Dónde ver Curazao vs. Costa de Marfil por la fecha 3 del Grupo E del Mundial 2026: hora y señales en vivo

Curazao y Costa de Marfil se enfrentarán este jueves 25 de junio en Filadelfia, por el Grupo E, con puntos clave en juego pensando en los dieciseisavos de final.

El País
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25/06/2026, 06:00
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Elye Wahi jugador de Costa de Marfil ante Ecuador.
Elye Wahi jugador de Costa de Marfil ante Ecuador.
Foto: EFE.

Curazao y Costa de Marfil se enfrentarán el jueves 25 de junio de 2026 a las 16:00 horas locales (17:00 de Uruguay) por el Grupo E del Mundial 2026 en el Lincoln Financial Field, ubicado en Filadelfia, Estados Unidos.

El cruce llegará con Costa de Marfil mejor posicionada luego de vencer 1-0 a Ecuador con gol de Amad Diallo y de caer 2-1 ante Alemania tras haber comenzado arriba con tanto de Franck Kessié. Curazao, por su parte, buscará recuperarse de la goleada 7-1 sufrida ante Alemania y respaldar el punto obtenido en el 0-0 frente a Ecuador para buscar un milagro.

Así serían los cruces de 16avos de final del Mundial 2026 si la fase de grupos terminara ahora

Con esos antecedentes, los africanos partirán con tres unidades y los caribeños con una, por lo que sumar será determinante en la pelea por avanzar.

Así están las posiciones del Grupo E en este momento:

Señales en vivo que transmiten el partido entre Curazao y Costa de Marfil

Para saber dónde ver el partido desde Uruguay, la transmisión estará disponible por DSports 2 en televisión por cable, por DGO, Flow DAZN en streaming, además de Paramount+, que transmite los 104 partidos del torneo.

Livano Comenencia festeja su gol con la selección de Curazao.
Livano Comenencia festeja su histórico gol con la selección de Curazao ante Alemania.
Foto: Alexander Hassenstein/AFP

Curazao y Costa de Marfil se juegan su pase a dieciseisavos de final

Curazao afrontará el partido desde el impulso de una etapa histórica para su fútbol: compite en la Concacaf, creció en la última década en el Caribe y llegó por primera vez a una Copa del Mundo, un logro destacado para un país de población reducida. En este torneo ya mostró carácter con el gol de Livano Comenencia ante Alemania y luego sostuvo el cero frente a Ecuador, aunque deberá mejorar defensivamente tras el 7-1 recibido en su debut.

Costa de Marfil llegará con una base de mayor experiencia internacional y con el respaldo de ser una potencia de África occidental. La selección africana, campeona de la Copa Africana de Naciones en 1992, 2015 y 2025, todavía tiene como cuenta pendiente superar la fase de grupos en los Mundiales.

Jugadores de la selección de Costa de Marfil festejando.
Jugadores de la selección de Costa de Marfil festejando frente a Ecuador.
Foto: Sebastiao Moreira/EFE

En esta edición mostró oficio para vencer a Ecuador sobre el final con Amad Diallo y competitividad ante Alemania, partido en el que Franck Kessié abrió el marcador antes de la remontada alemana.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.

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