Dónde ver Curazao vs. Costa de Marfil por la fecha 3 del Grupo E del Mundial 2026: hora y señales en vivo

Curazao y Costa de Marfil se enfrentarán el jueves 25 de junio de 2026 a las 16:00 horas locales (17:00 de Uruguay) por el Grupo E del Mundial 2026 en el Lincoln Financial Field, ubicado en Filadelfia, Estados Unidos.

El cruce llegará con Costa de Marfil mejor posicionada luego de vencer 1-0 a Ecuador con gol de Amad Diallo y de caer 2-1 ante Alemania tras haber comenzado arriba con tanto de Franck Kessié. Curazao, por su parte, buscará recuperarse de la goleada 7-1 sufrida ante Alemania y respaldar el punto obtenido en el 0-0 frente a Ecuador para buscar un milagro.

Con esos antecedentes, los africanos partirán con tres unidades y los caribeños con una, por lo que sumar será determinante en la pelea por avanzar.

Así están las posiciones del Grupo E en este momento:

Señales en vivo que transmiten el partido entre Curazao y Costa de Marfil

Para saber dónde ver el partido desde Uruguay, la transmisión estará disponible por DSports 2 en televisión por cable, por DGO, Flow DAZN en streaming, además de Paramount+, que transmite los 104 partidos del torneo.

Livano Comenencia festeja su histórico gol con la selección de Curazao ante Alemania. Foto: Alexander Hassenstein/AFP

Curazao y Costa de Marfil se juegan su pase a dieciseisavos de final

Curazao afrontará el partido desde el impulso de una etapa histórica para su fútbol: compite en la Concacaf, creció en la última década en el Caribe y llegó por primera vez a una Copa del Mundo, un logro destacado para un país de población reducida. En este torneo ya mostró carácter con el gol de Livano Comenencia ante Alemania y luego sostuvo el cero frente a Ecuador, aunque deberá mejorar defensivamente tras el 7-1 recibido en su debut.

Costa de Marfil llegará con una base de mayor experiencia internacional y con el respaldo de ser una potencia de África occidental. La selección africana, campeona de la Copa Africana de Naciones en 1992, 2015 y 2025, todavía tiene como cuenta pendiente superar la fase de grupos en los Mundiales.

Jugadores de la selección de Costa de Marfil festejando frente a Ecuador. Foto: Sebastiao Moreira/EFE

En esta edición mostró oficio para vencer a Ecuador sobre el final con Amad Diallo y competitividad ante Alemania, partido en el que Franck Kessié abrió el marcador antes de la remontada alemana.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.