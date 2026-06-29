Dónde ver Brasil vs. Japón por el Mundial 2026 hoy lunes 29 de junio y a qué hora empieza el partido
Brasil llega invicto, con dos triunfos y un empate, ante un Japón que goleó en un encuentro y rescató igualdades ante dos europeos como Países Bajos y Suecia. Se miden hoy lunes en Houston.
Brasil y Japón jugarán el lunes 29 de junio de 2026 a las 14:00 por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el NRG Stadium de Houston, Estados Unidos, en un cruce que promete ritmo, talento ofensivo y exigencia máxima.
La selección brasileña llega invicta, con señales claras de crecimiento: mostró contundencia para resolver partidos y también capacidad de reacción cuando le tocó correr de atrás. Japón, en tanto, sostendrá su ilusión desde una campaña competitiva, con una goleada importante y empates ante rivales europeos que confirmaron su capacidad para insistir hasta el final.
Dónde ver el partido entre Brasil y Japón en vivo
El partido entre Brasil y Japón se podrá ver por DSports en televisión por cable. En streaming, las opciones disponibles para seguir el encuentro serán DGO, Paramount+, Disney+ Premium, DAZN o Flow, según el servicio contratado y la disponibilidad de transmisión en cada país.
Para todo el territorio uruguayo, el partido se transmitirá gratis también por televisión abierta a través de Canal 5 y Antel TV en streaming.
Brasil llega con Vinicius encendido y Japón con respuestas en ataque
Brasil inició su camino con un empate 1-1 ante Marruecos: empezó abajo por el gol de Ismael Saibari a los 21 minutos, asistido por Brahim Díaz, y lo igualó a los 32 por medio de Vinícius Júnior, tras pase de Bruno Guimarães. Después goleó 3-0 a Haití con doblete de Matheus Cunha y otro tanto de Vinícius, y repitió un 3-0 ante Escocia, con dos goles más de Vinicius y uno de Cunha. Así, su ataque llega con nombres muy marcados: Vinicius suma cuatro goles en el torneo y Cunha, tres.
Japón también tendrá argumentos para discutirle el partido a una potencia. Igualó 2-2 con Países Bajos después de estar dos veces en desventaja, con goles de Keito Nakamura y Daichi Kamada, este último a los 89 minutos. Luego dio una señal fuerte con el 4-0 sobre Túnez, en una noche de alto vuelo ofensivo: anotaron Daichi Kamada, Ayase Ueda por duplicado y Junya Ito. En su tercer partido empató 1-1 con Suecia, con gol de Daizen Maeda. Kamada y Ueda, con dos tantos cada uno, aparecen como sus principales referencias de gol.
Por historia, Brasil partirá con el peso de una camiseta que siempre obliga: es una selección de enorme tradición mundialista, acostumbrada a competir por el título y a convivir con la presión. Japón, que desde hace décadas consolidó presencia frecuente en Copas del Mundo, buscará dar otro paso en su crecimiento internacional con una propuesta dinámica y ordenada.
Esta será la primera vez que Brasil y Japón se enfrenten en una Copa del Mundo.
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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