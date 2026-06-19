Dónde ver Alemania vs. Costa de Marfil por el Mundial 2026 este 20 de junio: horario y transmisiones en vivo

Alemania y Costa de Marfil jugarán este sábado 20 de junio de 2026 a la hora 17:00 por el Grupo E del Mundial 2026 en el BMO Field de Toronto, Canadá.

Los dos seleccionados llegarán con impulso tras ganar en la primera fecha. Alemania goleó 7-1 a Curazao en un estreno contundente, mientras que Costa de Marfil venció 1-0 a Ecuador con un tanto agónico de Amad Diallo. En una zona que comenzó exigente, ambos tendrán la chance de volver a sumar y quedar bien perfilados en la pelea por la clasificación.

Dónde ver el partido entre Alemania y Costa de Marfil

Para quienes busquen dónde ver el encuentro desde Uruguay, el partido podrá seguirse por DSports en televisión por cable y por DGO vía streaming. Además, Paramount+ transmitirá los 104 partidos de la Copa del Mundo. Otras opciones de streaming son Flow, DAZN y AUF.TV.

Sin embargo, para el territorio uruguayo, este partido se podrá ver gratis en vivo por Canal 5 en televisión abierta y Antel TV por streaming.

Felix Nmecha festejando gol de la selección de Alemania frente a Curazao. Foto: Lars Baron/AFP

Cómo llegan Alemania y Costa de Marfil

El antecedente directo entre ambas selecciones no marca dominio para ninguno. En el historial figura un solo partido jugado, con empate: Alemania no ganó, Costa de Marfil tampoco y el registro de enfrentamientos queda igualado antes de este cruce en Toronto.

En su debut mundialista de 2026, Alemania mostró una versión ofensiva de alto impacto: le ganó 7-1 a Curazao, ya se imponía 3-1 al descanso y no recibió tarjetas. Felix Nmecha, Nico Schlotterbeck, Kai Havertz por duplicado, Jamal Musiala, Nathaniel Brown y Deniz Undav fueron los goleadores de una actuación que dejó una señal fuerte en el grupo.

Costa de Marfil, por su parte, abrió el torneo con una victoria trabajada ante Ecuador. El 1-0 llegó a los 90 minutos por intermedio de Amad Diallo, asistido por Wilfried Singo, en un partido en el que el equipo africano recibió amarillas para Seko Fofana, Franck Kessié y Guela Doué.

Emmanuel Agbadou de la selección de Costa de Marfil. Foto: Al Bello/AFP

El seleccionado alemán llega con el peso de una historia enorme: cuatro veces campeón del mundo, protagonista habitual de instancias decisivas y con una tradición competitiva que lo coloca siempre entre los candidatos. Costa de Marfil representa a una de las potencias recientes de África occidental, con títulos continentales en 1992, 2015 y 2025, aunque en la Copa del Mundo todavía buscará superar por primera vez la fase de grupos.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.