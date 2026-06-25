Costa de Marfil 2-0 Curazao por el Mundial 2026: tras doblete de Pepe, los africanos avanzaron a dieciseisavos

Curazao cayó 0-2 ante Costa de Marfil este jueves 25 de junio de 2026 por el Mundial 2026, en un duelo del Grupo E que se jugó en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, Estados Unidos.

El equipo africano llegó a seis puntos tras su segunda victoria en la serie, luego del 1-0 frente a Ecuador y la derrota 2-1 ante Alemania. El debutante caribeño cerró su recorrido con una unidad, después de perder 7-1 con Alemania, empatar 0-0 con Ecuador y caer en este cierre.

Con este resultado, así quedaron las posiciones del grupo:

El partido se abrió muy temprano. A los 7 minutos, Nicolas Pepe puso el 1-0 para los africanos, asistido por Yan Diomandé, y marcó el rumbo de una tarde en la que el seleccionado caribeño quedó obligado a remar desde atrás.

Curazao, que se plantó con un 5-3-2, intentó sostenerse y buscar espacios, pero se fue al descanso 0-1. Costa de Marfil, con un 4-4-2, manejó más la pelota: terminó con 62% de posesión, contra 38% de su rival, aunque ambos finalizaron con tres remates al arco.

En el segundo tiempo llegó el gol que terminó de definir la historia. A los 64 minutos, otra vez Pepe apareció para firmar el 2-0, esta vez tras asistencia de Ibrahim Sangaré. El doblete dejó al combinado africano con una ventaja que administró hasta el final.

En ese sentido, Costa de Marfil se quedó con el segundo puesto del Grupo E con seis puntos y avanzó a los dieciseisavos de final.

La figura del encuentro para SofaScore fue Nicolas Pepe y para más datos se puede ingresar aquí.

Nicolas Pepe la figura de la victoria 2-0 de Costa de Marfil sobre Curazao.

Curazao 0-2 Costa de Marfil

Estadio: Lincoln Financial Field de Filadelfia.

Árbitro: Glenn Nyberg (SUE).

Curazao: Eloy Room; Joshua Brenet, Jurien Gaari (77' Gervane Kastaneer), Sherel Floranus, Armando Obispo, Deveron Fonville (77' Tyrese Noslin); Juninho Bacuna, Livano Comenencia (61' Jeremy Antonisse), Leandro Bacuna, Tahith Chong; Juergen Locadia. DT: Dick Advocaat.

Costa de Marfil: Yahia Fofana; Ousmane Diomande, Odilon Kossounou, Christopher Operi, Guela Doue; Franck Kessie (77' Jean Michael Seri), Ibrahim Sangare, Yan Diomande (67' Bazoumana Toure), Amad Diallo (46' Christ Inao Oulai); Nicolas Pepe (67' Elye Wahi) y Bonny (67' Oumar Diakite). DT: Emerse Faé.

Goles: Nicolas Pépé (7' y 64').

Tarjetas amarillas: Juninho Bacuna (75', Curazao).

Tarjetas rojas: no hubo.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.