A qué hora juega Francia vs. Noruega por el Mundial 2026 y cuál tiene la ventaja para ganar el Grupo I

Noruega y Francia se enfrentarán el viernes 26 de junio de 2026 a las 16:00 por el Grupo I del Mundial 2026 en el Estadio Boston, ubicado en Foxborough, Estados Unidos.

En la fecha anterior, Noruega derrotó 3-2 a Senegal y Francia goleó 3-0 a Irak. Antes, los noruegos habían superado 4-1 a Irak y los franceses habían vencido 3-1 a Senegal. Así, ambos llegarán con seis puntos y el partido asoma como un duelo directo por la cima de la zona.

Cuál es el favorito entre Francia y Noruega, según Haaland

El historial entre ambos marca 15 enfrentamientos: Noruega ganó cuatro, Francia se impuso en siete y empataron los cuatro restantes. Ese antecedente le da una ventaja estadística a los franceses, aunque el presente del torneo muestra a dos ataques en muy buen momento.

Noruega llegará con siete goles a favor y tres en contra en sus dos primeros partidos. Erling Haaland fue determinante: marcó dos tantos ante Irak y otros dos frente a Senegal, con asistencias de Martin Ødegaard y Patrick Berg en el segundo encuentro; también convirtieron Leo Østigård y Marcus Pedersen, además de un gol en contra iraquí.

En los días previos a este choque, Haaland sorprendió al mundo pronosticando que probablemente Francia le gane a Noruega.

Erling Haaland en su debut con Noruega en una Copa del Mundo. Foto: JUSTIN SETTERFIELD/AFP fotos.

Francia, por su parte, sostendrá un rendimiento igualmente firme: seis goles a favor y uno recibido. Kylian Mbappé anotó dos veces ante Senegal y dos ante Irak; Bradley Barcola y Ousmane Dembélé completaron una producción ofensiva en la que también aparecieron asistencias de Michael Olise, Adrien Rabiot y Dembélé.

En el plano histórico, Noruega cuenta con una tradición menos constante que la de las grandes potencias, pero capaz de exportar talento a ligas europeas y con recuerdos mundialistas importantes, como sus llegadas a octavos de final en 1938 y 1998.

Francia carga con el peso de una selección acostumbrada a competir por títulos. Campeona del mundo en 1998 y 2018, finalista en 2022 y 2006, y también ganadora de la Eurocopa en 1984 y 2000, suele apoyarse en generaciones profundas, con futbolistas de élite que trasladan su nivel de clubes al escenario internacional.

Francia celebra el primer gol frente a Irak. KEVIN C. COX/Getty Images via AFP

Por eso, el partido se perfila como una prueba de jerarquía: Noruega buscará sostener su eficacia alrededor de Haaland y Ødegaard, mientras Francia intentará imponer profundidad, recambio y el momento goleador de Mbappé para quedarse con el primer lugar de la zona.

Dónde ver el partido entre Noruega y Francia

Para quienes busquen dónde ver el encuentro desde Uruguay, el partido se podrá seguir por DSports en televisión por cable, por DGO, Flow, Disney+ Premium vía streaming y por Paramount+, plataforma que transmitirá los 104 partidos del torneo.

Desde el territorio uruguayo se puede ver el partido de forma gratuita por Canal 5 (televisión abierta) y Antel TV (streaming).

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.