A qué hora juega Francia vs. Noruega por el Mundial 2026 y cuál tiene la ventaja para ganar el Grupo I
Noruega y Francia se enfrentarán este viernes 26 de junio en el Estadio Boston para definir cuál se queda con el grupo. Ambos llegan con puntaje perfecto luego de las primeras dos fechas.
Noruega y Francia se enfrentarán el viernes 26 de junio de 2026 a las 16:00 por el Grupo I del Mundial 2026 en el Estadio Boston, ubicado en Foxborough, Estados Unidos.
En la fecha anterior, Noruega derrotó 3-2 a Senegal y Francia goleó 3-0 a Irak. Antes, los noruegos habían superado 4-1 a Irak y los franceses habían vencido 3-1 a Senegal. Así, ambos llegarán con seis puntos y el partido asoma como un duelo directo por la cima de la zona.
Cuál es el favorito entre Francia y Noruega, según Haaland
El historial entre ambos marca 15 enfrentamientos: Noruega ganó cuatro, Francia se impuso en siete y empataron los cuatro restantes. Ese antecedente le da una ventaja estadística a los franceses, aunque el presente del torneo muestra a dos ataques en muy buen momento.
Noruega llegará con siete goles a favor y tres en contra en sus dos primeros partidos. Erling Haaland fue determinante: marcó dos tantos ante Irak y otros dos frente a Senegal, con asistencias de Martin Ødegaard y Patrick Berg en el segundo encuentro; también convirtieron Leo Østigård y Marcus Pedersen, además de un gol en contra iraquí.
En los días previos a este choque, Haaland sorprendió al mundo pronosticando que probablemente Francia le gane a Noruega.
Francia, por su parte, sostendrá un rendimiento igualmente firme: seis goles a favor y uno recibido. Kylian Mbappé anotó dos veces ante Senegal y dos ante Irak; Bradley Barcola y Ousmane Dembélé completaron una producción ofensiva en la que también aparecieron asistencias de Michael Olise, Adrien Rabiot y Dembélé.
En el plano histórico, Noruega cuenta con una tradición menos constante que la de las grandes potencias, pero capaz de exportar talento a ligas europeas y con recuerdos mundialistas importantes, como sus llegadas a octavos de final en 1938 y 1998.
Francia carga con el peso de una selección acostumbrada a competir por títulos. Campeona del mundo en 1998 y 2018, finalista en 2022 y 2006, y también ganadora de la Eurocopa en 1984 y 2000, suele apoyarse en generaciones profundas, con futbolistas de élite que trasladan su nivel de clubes al escenario internacional.
Por eso, el partido se perfila como una prueba de jerarquía: Noruega buscará sostener su eficacia alrededor de Haaland y Ødegaard, mientras Francia intentará imponer profundidad, recambio y el momento goleador de Mbappé para quedarse con el primer lugar de la zona.
Dónde ver el partido entre Noruega y Francia
Para quienes busquen dónde ver el encuentro desde Uruguay, el partido se podrá seguir por DSports en televisión por cable, por DGO, Flow, Disney+ Premium vía streaming y por Paramount+, plataforma que transmitirá los 104 partidos del torneo.
Desde el territorio uruguayo se puede ver el partido de forma gratuita por Canal 5 (televisión abierta) y Antel TV (streaming).
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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