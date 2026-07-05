A qué hora juega Brasil vs. Noruega por el Mundial 2026 hoy domingo 5 de julio y dónde ver el partido en vivo
La Canarinha, invicta y con Vinícius encendido, enfrentará hoy 5 de julio a una Noruega de Haaland que ya ganó tres partidos y busca seguir haciendo historia en el torneo.
Brasil y Noruega jugarán este domingo 5 de julio de 2026 a las 17:00 horas por los octavos de final del Mundial 2026 en el Estadio Nueva York Nueva Jersey, buscando meterse entre los ocho mejores del torneo.
La selección brasileña llegará invicta, con una producción ofensiva sostenida y respuestas en distintos momentos de los partidos. Los "vikingos", en cambio, se asoman como un rival peligroso por su poder de gol, aunque también con señales defensivas a corregir después de alternar actuaciones convincentes con una caída pesada frente a Francia.
El cruce promete medir dos formas de atacar: la amplitud y el desequilibrio de Brasil contra una Noruega que ha encontrado en Erling Haaland a su referencia principal y en Martin Ødegaard a un generador clave para acelerar en campo rival.
Dónde pasan el partido entre Brasil y Noruega en vivo
El partido se podrá ver por dónde ver en DSports, señal de televisión por cable. En streaming, las opciones previstas incluyen DGO, Paramount+, DAZN o Flow, de acuerdo con la disponibilidad de cada servicio y territorio.
Brasil y Noruega llegan con goleadores encendidos
Brasil construyó su camino con un empate 1-1 ante Marruecos, en el que Vinícius Júnior respondió al gol de Ismael Saibari, y luego elevó el nivel con un 3-0 frente a Haití, con doblete de Matheus Cunha y otro tanto de Vinícius. Después derrotó 3-0 a Escocia, nuevamente con protagonismo de Vinícius y un gol de Cunha, y más tarde superó 2-1 a Japón con tantos de Casemiro y Martinelli, este último en el tiempo agregado.
Vinícius suma cuatro goles y aparece como la figura más determinante del equipo, mientras que Bruno Guimarães ha sido importante como asistidor.
Noruega tuvo un recorrido de alto voltaje: goleó 4-1 a Irak con dos goles de Haaland, venció 3-2 a Senegal con otro doblete del delantero y también superó 2-1 a Costa de Marfil con un gol decisivo suyo en el tramo final. La nota negativa fue la derrota 4-1 ante Francia, partido en el que descontó Thelo Aasgaard, pero sufrió la contundencia de Ousmane Dembélé. Haaland llegará con cinco goles en el torneo, respaldado por aportes de Antonio Nusa, Marcus Pedersen, Leo Østigård y Ødegaard en la elaboración.
Por historia y jerarquía, Brasil partirá con el peso de una selección gigante: es el único país que jugó todas las ediciones de la Copa del Mundo y levantó cinco veces el trofeo, además de contar con una tradición continental marcada por sus nueve Copas América.
Noruega, integrante del fútbol europeo, no tiene esa continuidad mundialista, pero sí una identidad competitiva y una generación con futbolistas consolidados en ligas de primer nivel; sus mejores campañas mundialistas llegaron cuando alcanzó los octavos de final en 1938 y 1998.
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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