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El País Ovación Multideportivo

Trece valientes nadadores participarán de un gran desafío que irá desde la Isla de Flores a La Costa

La Travesía se llevará a cabo este sábado 28 de febrero e iniciará bien temprano en la mañana, acompañados por un buque de la Armada que hará el trayecto hasta la isla.

25/02/2026, 16:11
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Trece valientes nadadores participarán de un gran desafío que irá desde la Isla de Flores a La Costa
Trece valientes nadadores participarán de un gran desafío que irá desde la Isla de Flores a La Costa
Foto: Gentileza

No es para cualquiera, pero seguro que cada nadador de aguas abiertas imaginó un desafío de este calibre al ver la isla en el horizonte. Este sábado 28 de febrero se llevará a cabo la segunda edición de la Travesía Cruce de Isla de Flores a La Costa. Un desafío con un mínimo de 12 kilómetros y que tendrá la participación de 11 deportistas.

Además de los deportistas, acompañarán un médico y un asistente. La organización del evento fue de Fernando Dodel, que acompañará en una embarcación a la doctora Adriana Tiscornia, y de Cecilia Casavieja que realizará la la travesía siendo una de los trece nadadores.

Manuel Rios, Juan Pablo Castro, Federico Ellis Alentórn, Alejandra Miloc, Julia Pedocchi, Gabriel Ithurralde, Martín Fittipaldi, Alvaro de Torres, Federico La Rosa, Marcelo Mussico, Sebastián Rodríguez, Gustavo Lopez y Cecilia Casavieja integran la lista de los valientes nadadores que recorrerán al menos 12 kilómetros con una duración estimada de nado de entre cuatro y cinco horas, dependiendo de las corrientes.

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Está previsto que la travesía inicie a las 06:00 de este sábado 28 con la zarpada de un buque de la Armada Nacional rumbo a Isla de Flores, con un tiempo de hasta dos horas de navegación. Una vez en la isla, se prepararán los nadadores y las embarcaciones de apoyo que acompañarán al desafío hasta que la travesía se largue a las 08:00.

Sobre el mediodía, hasta las 13:00, aproximadamente, está previsto el arribo a Ciudad de la Costa cerca de las bajadas 9 y 10, sujeto a condiciones meteorológicas y las corrientes.

La Isla de Flores fue descubierta en 1527 por Sebastián Gaboto, durante un domingo de Pascua. Fue lazareto (cuarentena obligatoria) para inmigrantes con enfermedades infecciosas y también funcionó como prisión política y hospital. Ahora es parque nacional, área protegida y motivación para esta desafiante travesía.

Vista aérea de la Isla de Flores
Vista aérea de la Isla de Flores
Foto: Archivo El País
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