Golf: se disputó la décima edición de un torneo de nivel con presencia de jugadores uruguayos y extranjeros
El JDVA/AGT + CC Invitational 2026 se llevó a cabo en el Cantegril Country Club de Punta del Este con gran éxito y un cierre con un after para rememorar cada momento del certamen.
En el siempre competitivo Cantegril Country Club de Punta del Este se disputó la décima edición del JDVA / AGT + CC Invitational 2026 de golf, con presencia de destacados jugadores nacionales y extranjeros y una lucha real por los puestos de privilegio.
El campo se presentó firme y exigente. Hubo scores de alto nivel, como el sólido rendimiento de Manuel Chadicov, que confirmó jerarquía y consistencia en una jornada donde cada error se pagaba.
Y después estuvo el número 101. Alejandro Placitelli, señalado en la previa como el jugador estrella, decidió aportar un dato estadístico inolvidable. Su tarjeta no fue un score: fue un recorrido conceptual por todas las variantes del golf moderno. Drives exploratorios, approaches interpretativos y un putter que eligió el camino largo.
Mientras otros competían por el podio, Placitelli competía contra la calculadora. Y el resultado quedó oficialmente certificado.
Lejos de opacar el torneo, el 101 le dio carácter a la edición. Porque todo gran evento necesita una historia. Y esta vez la historia tuvo tres cifras.
El cierre, como corresponde
La jornada culminó con un after de alto nivel en Balleneros, donde el análisis técnico del 101 fue abordado con la seriedad académica que amerita: entre brindis, revisiones de tarjeta y reinterpretaciones creativas de cada hoyo.
Allí, Placitelli recuperó protagonismo absoluto. No ganó el torneo, pero ganó la conversación.
En síntesis, hubo golf de categoría, competencia real, camaradería intacta y un 101 que ya es patrimonio cultural del Invitational. Ahora, la undécima edición promete revancha. Algunos buscarán el título y otros, bajar de tres cifras.
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