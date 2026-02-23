Golf: se disputó la décima edición de un torneo de nivel con presencia de jugadores uruguayos y extranjeros

En el siempre competitivo Cantegril Country Club de Punta del Este se disputó la décima edición del JDVA / AGT + CC Invitational 2026 de golf, con presencia de destacados jugadores nacionales y extranjeros y una lucha real por los puestos de privilegio.

El campo se presentó firme y exigente. Hubo scores de alto nivel, como el sólido rendimiento de Manuel Chadicov, que confirmó jerarquía y consistencia en una jornada donde cada error se pagaba.

Y después estuvo el número 101. Alejandro Placitelli, señalado en la previa como el jugador estrella, decidió aportar un dato estadístico inolvidable. Su tarjeta no fue un score: fue un recorrido conceptual por todas las variantes del golf moderno. Drives exploratorios, approaches interpretativos y un putter que eligió el camino largo.

Mientras otros competían por el podio, Placitelli competía contra la calculadora. Y el resultado quedó oficialmente certificado.

Lejos de opacar el torneo, el 101 le dio carácter a la edición. Porque todo gran evento necesita una historia. Y esta vez la historia tuvo tres cifras.

Golf en el Cantegril Country Club de Punta del Este. Foto: cantegrilcountryclub.

El cierre, como corresponde

La jornada culminó con un after de alto nivel en Balleneros, donde el análisis técnico del 101 fue abordado con la seriedad académica que amerita: entre brindis, revisiones de tarjeta y reinterpretaciones creativas de cada hoyo.

Allí, Placitelli recuperó protagonismo absoluto. No ganó el torneo, pero ganó la conversación.

En síntesis, hubo golf de categoría, competencia real, camaradería intacta y un 101 que ya es patrimonio cultural del Invitational. Ahora, la undécima edición promete revancha. Algunos buscarán el título y otros, bajar de tres cifras.