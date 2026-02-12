Nicolás Tribucio y Carolina Mailhos brillaron en Punta del Este: ganaron la Copa Elbio Barabino

El pasado fin de semana finalizó en los links del Cantegril Country Club una nueva edición de la tradicional Copa Elbio Barabino. Catalogado como uno de los torneos con más tradición de febrero de Punta del Este y formó parte del Ranking Nacional de la AUG y fue puntuable para el WAGR (ranking mundial de aficionados).

Barabino fue directivo durante varios años del CCC, pero su legado más importante fue en el campo de golf. Durante sus tiempos como director de cancha en Cantegril hizo grandes obras de infraestructura que hasta hoy sus socios disfrutan. El campo, catalogado como el “Wembley” del Uruguay, gozó de su plenitud durante sus tiempos y varios años posteriores.

En la categoría scratch de caballeros, Nicolas Tribucio logró su primer título WAGR. Con un sólido desempeño y rondas de 72, 75 y 72 superó por un golpe a Manuel Bruzoni, gran animador de la temporada esteña. Con esta victoria Tribucio ingresa al World Amateur Golf Ranking y sueña con obtener un cupo en el LAAC 2027. En dialogo con Ovación, Nicolás se mostró muy feliz por este triunfo y comentó que esta victoria viene luego de muchos años de trabajo y esfuerzo a pesar de no encontrar los resultados, aprovechó para agradecer a su familia Erica y Mile que son un sostén en su carrera deportiva.

Entre las damas, Carolina Mailhos mostró su vigencia y poderío a nivel local superando por 10 golpes a Josefina Aguerre, otra joven promesa de nuestro golf. Mailhos totalizó rondas de 69, 73 y 75 golpes, mientras que Aguerre concluyó el certamen con vueltas de 78, 74 y 75 disparos.

El viernes continuará la fecha del Ranking Nacional, donde los mejores exponentes del golf nacional y regional disputen el Abierto de las Piedras, en Fasano.