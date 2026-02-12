Chris Gotterup irrumpió con fuerza en el PGA Tour tras buena victoria en el Waste Management Phoenix Open

El Waste Management Phoenix Open volvió a convertir a Scottsdale en el epicentro del golf mundial durante cuatro días que fueron mucho más que una competencia deportiva: fue una verdadera fiesta popular alrededor del Stadium Course del TPC Scottsdale. Las tribunas repletas, el clima de festival, la música, los colores y una multitud que no se parece a ninguna otra del circuito del PGA Tour.

El sábado fue el día del movimiento grande en el tablero. Tradicionalmente es la jornada en la que se “hace el torneo”, y no fue la excepción. Vimos tarjetas bajas, vueltas agresivas, jugadores que salieron a buscar el score sin especular, y también algunos que sintieron la presión de estar arriba y dejaron escapar golpes en hoyos claves. El Stadium Course mostró todas sus caras: greens que premiaron la valentía cuando se atacaron bien, pero que castigaron con dureza a quienes quedaron del lado equivocado de la bandera. La tabla de posiciones se apretó y quedó claro que el domingo iba a ser una batalla cerrada.

Y el domingo fue exactamente eso: tensión pura. Cada salida tenía el ruido de fondo de una multitud que empujaba, que festejaba, que se metía en el juego. En los hoyos finales, especialmente en el 15, el 16, el 17 y el 18, el torneo se convirtió en un examen mental. Los líderes se alternaron en la punta, hubo cambios de mando, birdies que parecían decisivos y errores que reabrieron la pelea. Finalmente, el líder entrando a la ronda final Hideki Matsuyama (dos veces campeón) no pudo contra el joven Chris Gotterup, que venía de ganar hace algunas semanas en Hawaii el Sony Open. La acción quedó empatada al cabo de 72 hoyos. A Chris le bastó un solo hoyo de playoff para imponerse sobre el nipón y alzarse con uno de los Signature Events del PGA Tour y consolidarse como uno de los jugadores del momento.

Con esta victoria Gotterup se alzó con un importante cheque de US$ 1,73 millones y 500 puntos para la FedEx Cup.

En la semana, no todo fue perfecto, porque el torneo se presta para situaciones de conducta dudosas de los fanáticos. Durante el viernes, el Youtuber Jack Doherty fue expulsado del evento por provocar desorden ofreciendo dinero a fanáticos para generar situaciones de tensión entre el público y los jugadores. Doherty fue expulsado de por vida de cualquier evento del PGA Tour.

