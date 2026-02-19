Golf: Tiger Woods dejó la puerta abierta para volver al Masters de Augusta y habló de su rol en el PGA Tour

En un giro que agita al mundo del golf a menos de dos meses del inicio del Masters en Augusta National, Tiger Woods volvió a hablar claro y no descartó la posibilidad de competir en el primer Major del año. El cinco veces campeón del Masters, actualmente inmerso en un proceso de recuperación tras someterse a su séptima cirugía de columna y a la recuperación de una lesión de tendón de Aquiles, compareció ante los medios esta semana en la previa del Genesis Invitational, un torneo que él mismo organiza. Cuando fue preguntado acerca de si descartaba su participación en Augusta -programado del 9 al 12 de abril- su respuesta fue escueta pero contundente: “No.”

Con apenas esa palabra, Woods encendió esperanzas y especulación en la comunidad golfística. A sus 50 años, el icono del deporte no se da por vencido: afirmó que puede golpear bolas completas y que trabaja día a día “tratando de ponerse más fuerte y con mayor resistencia” para alcanzar un nivel competitivo adecuado. La caminata de 72 hoyos en el Masters de Augusta es un desafío en sí mismo.

Además de abordar su posible regreso a la alta competencia, Woods también habló de otros temas que marcan su futuro inmediato: su rol dentro de la estructura del PGA Tour y el debate sobre la configuración del calendario.

“La cuestión es qué necesitamos hacer, en términos de modelo competitivo, para que nuestro circuito sea el mejor producto posible año tras año y que aun así haya margen para seguir desarrollándonos. Cómo hacemos todo eso al mismo tiempo”, dijo Woods.

El golfista explicó que su tarea consiste en “satisfacer a todo el mundo”, desde deportistas a patrocinadores, pasando por las comunidades en las que existen torneos y planteando cambios hacia mayores mercados.

“Vamos a conseguir que más jugadores de primer nivel compitan y vamos a hacerlo más competitivo porque habrá menos tarjetas del circuito; eso, por sí solo, hará que sea más difícil simplemente ganarse el derecho a estar aquí”, añadió.

Para el Masters, su presencia sería uno de los momentos más esperados del año. El legendario golfista ha ganado la Chaqueta Verde cinco veces, y aunque muchos expertos consideran que su vuelta a la competencia en abril sería un “milagro atlético” dadas las condiciones actuales de su cuerpo, su respuesta a los medios demuestra que Woods mantiene viva la ilusión.

Mientras tanto, pocos detalles concretos hay sobre si tomará parte de rondas de práctica formales o si su regreso vendrá primero en otro evento previo a Augusta. Los aficionados y analistas aguardan novedades en las próximas semanas, con el corazón dividido entre el realismo físico y el deseo de ver a uno de los más grandes de la historia del golf de nuevo en batalla en el campo más emblemático del circuito.

Reyes y Ameida ganaron el Abierto Fasano Las Piedras en Punta del Este

El pasado fin de semana se disputó una nueva edición del Abierto de Fasano Las Piedras en Punta del Este. Dicho torneo se disputó a 54 hoyos y sumó puntos para el ranking mundial de aficionados y el ranking nacional de la AUG.

En la categoría de caballeros el campeón fue Miguel Reyes quien logró imponerse en desempate a los argentinos Benjamín Hayes y Tomás Putz. Los tres totalizaron 216 golpes, par de campo, mientras que Pablo Juan Carrere fue cuarto con 2 sobre el par.

En el desempate Reyes logró quedarse con el título tras realizar dos pares y un birdie. Una buena victoria para Reyes que de esta manera logró sumar importantes puntos para el WAGR.

En la categoría de damas la ganadora fue Priscilla Almeida, con 19 sobre el par, seguida por Carolina Mailhos con 20 sobre par. En la tercera ubicación finalizó Ana Evora con +23.

El próximo torneo en el calendario de la Asociación Uruguaya de Golf será el campeonato nacional en parejas del 28 de febrero al 1 de marzo en La Barra Golf Club.