Scottie Scheffler se quedó por segunda vez con la FedEx Cup gracias a una gran última ronda

El número uno del mundo, Scottie Scheffler, conquistó por segunda vez la FedEx Cup tras ganar el Tour Championship. Desde 2028, el circuito tendrá un cierre con 32 jugadores y un formato inspirado en el Mundial de fútbol.

Scottie Scheffler volvió a terminar una temporada en lo más alto. El número uno se quedó con el Tour Championship en East Lake y conquistó por segunda vez la FedEx Cup en tres años, después de remontar tres golpes en la última ronda con una vuelta de 66. El estadounidense terminó con 16 golpes bajo el par y superó por tres impactos al noruego Viktor Hovland. El triunfo significó, además, su tercera victoria de la temporada y la número 22 de su carrera en el PGA Tour. Con este título, Scheffler volvió a confirmar su dominio en el golf mundial y se sumó a un selecto grupo de jugadores con dos FedEx Cup, junto a Tiger Woods y apenas por detrás de Rory McIlroy, que tiene tres.

Pero mientras Scheffler levantaba el trofeo, el PGA Tour ya tiene la mirada puesta en el futuro. El actual sistema de playoffs tendrá una última edición en 2027 y luego llegará el gran cambio.