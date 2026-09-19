Qué uruguayos compiten hoy, sábado 19 de setiembre, en los Juegos Odesur de Santa Fe 2026 y dónde verlos en vivo

Los Juegos Odesur vivirán su séptimo día este sábado 19 de setiembre y por supuesto que habrá participación de la delegación de Uruguay que busca seguir sumando medallas para engrosar aún más un medallero en el que la Celeste está muy bien representada.

La jornada tendrá triple turno para el rugby masculino con Los Teros Seven que luego de dos victorias el viernes en sus dos primeros partidos tendrán tres encuentros más este sábado frente a Chile (14:22), Perú (16:42) y Argentina (20:08). En rugby femenino la actividad será por duplicado porque se medirán con Colombia (15:28) y Chile (17:48).

El fútbol masculino afrontará su segunda presentación en una nueva edición del clásico del Río de la Plata ante Argentina (15:00), mientras que el hockey femenino se medirá con Paraguay (10:00) y el handball femenino hará lo propio ante la selección guaraní (17:00).

El skatepark de Rafaela recibirá la final de skateboarding (11:40) en su modalidad de street femenino en la que Uruguay estará representado por Julieta González que finalizó cuarta en la clasificación de la pasada jornada.

A su vez, dará comienzo la competencia de surf donde en longboard masculino participará Julian Schweizer (12:40), mientras que en el femenino lo hará Inés Beisso (13:00), aspirando a la clasificación a la Ronda 2 de una prueba que se desarrolla en la Playa Grande de Mar del Plata.

La natación artística buscará sumar una nueva medalla para Uruguay teniendo en cuenta que Agustina Medina y Lucía Ververis (12:00) participarán de la modalidad dueto en su etapa de rutina libre, luego de finalizar terceras en la rutina técnica de la pasada jornada. Antes, Martina Maisonaba (10:00) competirá en el solo técnico, mientras que luego habrá rutina libre por equipos desde las 18:00.

Uruguay dirá presente en lucha olímpica donde Daniel Olivera enfrentará a Jorge Gatica de Chile (10:07), Ibsen Aguilar de Venezuela y el peruano Sixto Accuapiña (11:24) en 74 kilos, mientras que Mohammadreza Beykzadeh competirá ante el brasileño Gabriel de Souza (10:14) y el venezolano José Díaz (10:21) en la categoría de 125 kilos. Ambos irán en busca de las finales que serán a las 17:00.

También será el turno del judo con Mikael Aprahamian en -81 kilos (10:30) ante Jorge Pérez de Chile, Maya Leopold en -57 kilos (10:50) frente a Brisa Gómez de Argentina, Juan Manuel Gorriz en -90 kilos (10:50) contra Roberto Galarreta de Perú y por último Sandy Caraballo en más de 100 kilos (10:55) que se medirá con Mario Chaparro de Paraguay. Todos buscando finales que se disputarán a partir de las 12:30.

Oscar Pasini, Federico Daners, Francisco Calvelo y Edison Quintana competirán en prueba de campo de deportes ecuestres (11:00) y además habrá participación en trap masculino de tiro deportivo con Franco González (09:00) que buscará la final de las 14:00 y una nueva jornada de regatas de vela desde las 09:30.

Desde las 12:00 será el turno del bowling con la representación de Matías Laman y Joaquín Manrique en el individual masculino que tendrá la Ronda 2 final.