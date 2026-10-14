Old Girls y Old Christians buscan cerrar sus pasajes a la final de la Copa de Oro de hockey

El pasado sábado se comenzaron a disputar las semifinales de la Copa de Oro, donde Old Girls (OGC) sorprendió a Carrasco Polo, vigente campeón del hockey uruguayo, ya que lo venció por 2-0.

Ese partido de ida se llevó a cabo en la cancha de British, donde OGC pegó fuerte ante Carrasco Polo.

El camino comenzó a allanarse de la mano de Paulina Fresnedo, quien aprovechó una serie de rebotes en el área visitante para poder convertir el 1-0.

OGC lo sentenció de la mano de Josefina Chahnazaroff. Y el sábado se jugará la revancha en el escenario de Carrasco Polo.

Con esta situación Carrasco Polo saldrá con la idea de poder igualar la llave y soñar con el pasaje a la final de la Copa de Oro.

La otra llave tiene a Old Christians (OCC) arriba tras doblegar 1-0 a Náutico por el gol de Paz Fernández. Bajo ese punto, OCC aprovechó el hecho de sacar un buen resultado en su cancha.

Náutico -que finalizó en el primer puesto de la Tabla Anual- querrá hacerse fuerte en su cancha este sábado con la idea de poder remontar la historia y avanzar a la final de la Copa de Oro.

Cabe destacar que las semifinales de vuelta se disputarán este sábado, aunque aún no se confirmaron los horarios.

Náutico tiene ventaja

Náutico tiene ventaja en la definición por el título de campeón del Torneo Uruguayo. Eso se debe a que fue el Campeón de la Tabla Anual. Lo que le permite tener un lugar en la Finalísima para definir al campeón del año.

En tal sentido, si Náutico queda afuera en esta instancia sabe que espera al ganador de la Copa de Oro para determinar al campeón de la temporada. Pero si avanza y gana la Copa de Oro, se adjudicará el título del Torneo Uruguayo 2026.

