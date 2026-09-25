Mario Silvera: El intendente que compitió en el rally nacional junto a un campeón de la disciplina

El intendente de Treinta y Tres, Mario Silvera, cambió por un rato el despacho por el asiento del acompañante y se convirtió en copiloto del campeón nacional absoluto de rally, el olimareño Federico Quintela.

La experiencia tuvo lugar durante la sexta fecha del Campeonato Nacional de Rally que durante el fin de semana se corrió en las Sierras del Yerbal. Invitado por el Club Uruguayo de Rally, Silvera compartió auto con Quintela y recorrió aproximadamente 120 kilómetros entre tramos y enlaces del circuito.

El piloto también llega a esta temporada con un reconocimiento internacional. En enero de 2026 fue distinguido en Panamá durante la gala de los FIA Americas Awards, un reconocimiento que han recibido pocos pilotos uruguayos a lo largo de los años.

La jornada también permitió poner en valor uno de los elementos fundamentales para el desarrollo del rally: los caminos. El presidente del Club Uruguayo de Rally, Diego Souberville, destacó las condiciones de los caminos de Treinta y Tres y señaló la importancia de contar con trazados adecuados para la realización de este tipo de competencias.

La participación de Silvera como copiloto no fue casual. El intendente mantiene desde hace años un vínculo personal con distintas disciplinas deportivas. En particular, practicó pádel y llegó a participar en un Mundial y un Sudamericano.

Desde esa experiencia, entiende al deporte como una actividad que va más allá de la competencia. Su visión apunta a que pueda generar oportunidades, fortalecer valores y ofrecer alternativas que contribuyan a alejar a las personas de malos hábitos.

En ese marco se encuentra el desarrollo del Polo Deportivo de Treinta y Tres, con el objetivo de ampliar la oferta deportiva y generar nuevas oportunidades de formación, práctica y desarrollo para que el departamento se convierta en un punto de encuentro para distintas actividades deportivas.

