Las Cimarronas ganaron un partidazo en el Pre Mundial de hockey en India y sumaron su primera victoria

La selección uruguaya de hockey femenino, más conocidas como las Cimarronas, lograron este lunes su primer triunfo en el Pre Mundial y luego de haber perdido en su estreno con el anfitrión India por 4-0, el equipo que dirige el argentino Rolando Rivero se impuso ante Gales por 3 a 2.

La Celeste, que en la mañana del domingo cayó con el local en un duro partido, se recompuso rápidamente y este lunes dio un gran paso para mantener viva la ilusión de la clasificación al Mundial 2026 de Bélgica y Países Bajos, algo que nuestro país nunca pudo conseguir hasta el momento.

El partido no comenzó de la mejor manera para el equipo de Rolando Rivero porque en el primer cuarto, Gales se puso en ventaja con un gol anotado por Anja Atkin y con ese resultado aguantó hasta donde pudo.

Es que las celestes no se vinieron abajo con esa desventaja y luego de intentarlo pero sin suerte en el inicio del segundo período, comenzaron a cambiar la historia y con un gol de Manuela Vilar del Valle igualaron las acciones antes de la finalización del segundo cuarto.

Las Cimarronas siguieron de largo porque luego, ya en el tercer cuarto, llegó un tanto de Agustina Díaz y otro de María Teresa Viana para dejar las cosas 3-1 a favor de Uruguay, que tuvo todo como para aumentar pero Gales hizo lo suyo, descontó con un gol de Rachel Goodwin y transformó en figura a la golera uruguaya Victoria Bate, quien fue pieza clave para sostener la victoria.

Con este 3-2 final, Uruguay consiguió su primer triunfo en el Grupo B del Pre Mundial y ahora, tras la jornada libre del martes, el equipo volverá a escena este miércoles 11 de marzo a la hora 8:45 de nuestro país enfrentando a Escocia en un juego clave para conseguir el pasaje a semifinales.

Las Cimarronas frente a Gales en el Pre Mundial de hockey.



Foto: sportsauthorityoftelangana

¿Cómo se definen los cupos al Mundial de hockey de Bélgica y Países Bajos?

El Pre Mundial de hockey se disputa con dos torneos de ocho selecciones cada uno clasificándose al Mundial de Bélgica y Países Bajos 2026 las tres mejores de cada certamen (que se disputan en India y Chile) más el cuarto país que será el de mejor ranking.

En el torneo que tuvo a Chile como sede, el anfitrión consiguió su pasaje junto a Australia —al que le ganó la final en un hecho histórico— e Irlanda como los tres mejores.

En el Pre Mundial de India, las ocho selecciones que pelean por tres lugares son la anfitriona, Gales, Escocia y Uruguay en el Grupo B más Inglaterra, Italia, Corea del Sur y Austria en el Grupo A.