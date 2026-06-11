Julián Schweizer volvió a la élite mundial del longboard y competirá en el Tour de la WSL 2026

El surfista uruguayo Julián Schweizer clasificó al WSL Longboard Tour 2026, el circuito profesional más importante del mundo en su disciplina, reservado para los 24 mejores longboarders del mundo. De esta manera, regresará a la máxima categoría internacional ocho años después de haber hecho historia como el primer uruguayo en alcanzar ese nivel.

La clasificación se concretó a comienzos de este año tras finalizar noveno en una competencia internacional disputada en Filipinas. El resultado le permitió asegurar un lugar en el circuito organizado por la World Surf League (WSL), organismo rector del surf profesional a nivel global.

Schweizer ya había integrado la élite mundial en 2018, cuando tenía apenas 18 años. Ahora volverá a competir contra los principales referentes del longboard internacional en una temporada que incluirá etapas en Huntington Beach (Estados Unidos), Bells Beach (Australia), La Unión (Filipinas) y Surf City (El Salvador), sede de la definición por el título mundial.

El uruguayo llega a esta nueva clasificación respaldado por una trayectoria destacada que incluye la medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, seis medallas en campeonatos panamericanos de surf, el bicampeonato latinoamericano ALAS obtenido en 2024 y un 11º puesto en el ISA World Longboard Championship 2024. Además, fue distinguido en seis oportunidades con el Premio Charrúa al mejor surfista del año.

Para el surf uruguayo, su regreso al Tour Mundial representa uno de los mayores logros internacionales de la disciplina, al tratarse de una competencia que reúne exclusivamente a los mejores especialistas del mundo.